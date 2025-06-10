Ardahan\'da 1. Kitap Günleri Fuarı Düzenlendi

Ardahan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce "1. Kitap Günleri Fuarı" düzenlendi.

Milli Egemenlik Parkı'ndaki fuarda çok sayıdaki yayınevinin kitapları yer aldı.

Vali Hayrettin Çiçek, kitap stantlarını ziyaret etti, yazarlardan bilgi aldı.

Çiçek, kitapların bireyin gelişimine katkı sunduğunu ifade ederek, kitap okunmasını tavsiye etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede de kitap kültürünün yaygınlaşması ve okuma alışkanlığının artırılması amacıyla kentte ilk kez düzenlenen etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Bir hafta sürecek olan fuara ilk günde yoğun ilgi oldu.