Ardahan'da Atlı Safari Deneyimi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ardahan'da Atlı Safari Deneyimi

Ardahan'da atlı safariyle Ramazan Tabyası'na düzenlenen etkinlikte, doğa ve tarih bir araya geldi.

16.09.2024 23:45
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Ramazan Tabyasına 'Atlı Safari turu'

ARDAHAN - Ardahan'da, yerli ve yabancı turistler son dönemin alternatif turizm seçeneklerinden atlı safariyle tarih ve doğa içinde farklı bir tur deneyimi yaşıyor.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün organize ettiği Doğa Yürüyüşü etkinliği kapsamında, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, beraberindeki Protokol Üyeleri ve Ardahan Rahvan At Kulübü üyeleriyle birlikte Yıldızlı Dağın zirvesinde bulunan tarihi Ramazan Tabyasına Atlarla yürüyüş düzenledi.

Ardahan'da turistler için alternatif turizm seçeneklerinin başında at turu geliyor. Ardahan'ı ziyarete gelen turistler bölgedeki Rahvan At Kulübü aracılığıyla tarih ve doğa içinde atla gezip, farklı deneyim yaşıyor.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Atlı yürüyüş sonrası tabyalarda incelemede bulunarak, daha sonra beraberindekiler ile birlikte Ay Yıldızın olduğu bölgeye yürüyüş gerçekleştirdi. Vali Çiçek, vatandaşların talepleri doğrultusunda iyileştirme ve boyama çalışmalarına başlanan Ay Yıldız'ın boyama etkinliğine katıldı.

Atlı safarinin ardından değerlendirmelerde bulunan Vali Çiçek, Ardahan'ın kış turizminde olduğu gibi yaz turizmi açısından da önemli potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Bugün Ardahan'da kırsal turizmin bir parçası olan doğa yürüyüşü ve atlı safari etkinliği konusunda farkındalık oluşturmak için buluştuk. Çalışma arkadaşlarımızla, kurum müdürlerimizle, siyasi parti temsilcilerimizle ve gençlerimizle birlikte Yıldızlı dağın zirvesine atlarla çıkarak, hem spor yaptık hem de zirvedeki tarihi tabyaları görme fırsatı elde ettik. Aynı zamanda Ardahanlı hemşerilerimizle beraber dağın eteğindeki Ay yıldızımızı boyadık. Ramazan tabyası, 1820'li yıllarda dönemin padişahı 2. Mahmut ve sonrasında Sultan Abdulaziz tarafından Rus tehdidine karşı Aziziye Kışlası ile aynı dönemde inşa edilmiş bir tabya. Dolayısıyla bu tarihi varlığı korumak gerekir. Ardahan müthiş bir doğaya sahip, bu tabyamızı da turizme dahil etme gayretindeyiz. İlimiz, kırsal turizm anlamında inanıyorum ki gelecek yıllarda hak ettiği değere kavuşacaktır" diye konuştu.

Yürüyüşün ardından zirvede mola veren katılımcılara Ardahan'ın yöresel yiyecek ve içecekleri ikram edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Ardahan'da Atlı Safari Deneyimi - Son Dakika

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