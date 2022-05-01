Debisi yükselen Kura Nehri'nde kano etkinliği - Son Dakika
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Debisi yükselen Kura Nehri'nde kano etkinliği

01.05.2022 11:28

Ardahan'da havaların ısınmasıyla eriyen kar ve sağanak nedeniyle debisi yükselen Kura Nehri'nin taştığı ova noktasında kano etkinliği düzenlendi.

Ardahan'da havaların ısınmasıyla eriyen kar ve sağanak nedeniyle debisi yükselen Kura Nehri'nin taştığı ova noktasında kano etkinliği düzenlendi.

Nehir üzerinde son günlerde yaşanan taşkın sonucu ova mevkisindeki arazi ve meralar göle dönüştü.

Durumu eğlenceye dönüştürmek ve kentin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Ardahan Gençlik ve Spor Müdürü Bilent Akar ve bazı vatandaşlarla alana geldi.

Vatandaşlarla kano yapan Akar, söz konusu alanda, yazın golf, kışın buz pateni, ilk baharda ise kano sürmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ramazan Bayramı sonrası taşkınların devam etmesiyle etkinlik planladıklarını anlatan Akar, "Ardahan birçok yönüyle potansiyelleri bünyesinde barındıran bir kent. Bu manzara yıllardır böyle devam ediyor. Biz de bu yıl bu fırsatı değerlendirmek istiyoruz. Bayramdan sonra hava şatları ve ortamın böyle devam etmesiyle tüm Ardahanlıları kano keyfi yaşamaya davet edeceğiz." diye konuştu.

Debisi yükselen Kura Nehri'nde kano etkinliği
Debisi yükselen Kura Nehri'nde kano etkinliği
Debisi yükselen Kura Nehri'nde kano etkinliği
Debisi yükselen Kura Nehri'nde kano etkinliği
Debisi yükselen Kura Nehri'nde kano etkinliği
Debisi yükselen Kura Nehri'nde kano etkinliği
Debisi yükselen Kura Nehri'nde kano etkinliği
Debisi yükselen Kura Nehri'nde kano etkinliği
Debisi yükselen Kura Nehri'nde kano etkinliği

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Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Debisi yükselen Kura Nehri'nde kano etkinliği - Son Dakika


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