Kültür Sanat

Arhavi'de geleneksel yarışmalar renkli görüntülere sahne oldu

ARTVİN - Artvin'in Arhavi ilçesinde bu yıl 50.'si düzenlenen Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali kapsamında hamsili ekmek, laz böreği yapma, hızarla odun kesme, tahta biçme ve fındık ayıklama yarışmaları gerçekleştirildi. Yarışmalar renkli görüntülere sahne oldu.

İnönü Bulvarı'ndaki alanda düzenlenen etkinliklere Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim ile davetliler ve vatandaşlar katıldı. Kazakistan, Azerbaycan, Polonya, Sırbistan ve Gürcistan'dan gelen halk oyunları ekiplerinin çeşitli gösteriler sunduğu festivalde, yöresel yemek, hızar ile odun kesme, fındık ayıklama ve dibekte mısır dövme yarışmaları yapıldı.

Kentin coğrafi işaretli Laz böreği ve hamsili ekmek yapma yarışmaları kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Kadınlar daha önceden hazırladıkları Laz böreği ve hamsili ekmeklerini jüri üyelerinin beğenisine sundu.

Gün boyu devam eden yarışlarda aykırı hızarla odun kesme, dik hızlarla tahta biçme yarışmaları gerçekleştirildi. İlçenin kültürünü gelecek nesillere aktarılması amaçlı düzenlenen dibekle mısır ayıklama yarışması ise ilginç görüntüleri ortaya koydu.

Festivalde konuşan Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, "Arhavi'de coşkulu bir şekilde festivalimiz gerçekleşiyor. Yarışmalara katılımlar oldukça fazla. Festivalimiz özellikle 50. yılımıza yakışır şekilde devam ediyor. Yarın ve sonraki gün devam edecek gündüz etkinliklerimiz e akşam konserlerimizle festivalimiz coşkulu bir şekilde kutlamayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.