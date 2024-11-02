Arnavutköy\'de Renkli Ordulu Günleri Coşkusu

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Arnavutköy'de düzenlenen Ordu Tanıtım Günleri'nde renkli görüntüler oluştu

İSTANBUL - Arnavutköy'de düzenlenen Ordu Tanıtım Günleri'nde renkli görüntüler oluştu.

Arnavutköy Şehir Parkı'nda Ordu Tanıtım Günleri düzenlendi. Arnavutköy Ordulular Derneği tarafından organize edilen programda Ordu'ya ait yöresel ürünlerin sergilendiği stantlardan alışveriş yapan vatandaşlar yöresel oyunlarıyla da doyasıya eğlendi. Düzenlenen programa Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy Ordulular Derneği Başkanı Nevzat Bulut, milletvekilleri, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Hemşerilerimize hem sosyal hem de kültürel açıdan hizmet vermeye devam edeceğiz"

Programda konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, "Burayı ziyaret eden tüm vatandaşlarımıza bizleri yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ediyorum. Bu hafta 5'incisini gerçekleştirdiğimiz memleket günlerimizde huzur ve neşe içerisinde çok ciddi bir kalabalık var. Şehir parkımız ilçemizin merkezinde ve hemen hemen tüm etkinliklerimize ev sahipliği yapıyor, yazın ayrı güzel, kışın ayrı güzel. Yaklaşık 12 derneğimizle beraber bu mekanımızda memleket günlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Hemşerilerimize hem sosyal hem de kültürel açıdan hizmet vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Tüm hemşerilerimizi davet ediyoruz"

Arnavutköy Ordulular Dernek Başkanı Nevzat Bulut ise "Bu imkanları bizlere sunan belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Burada bir memleket özlemi vardı, daha öncesinde böyle bir organizasyon yoktu. Bir özlem olduğunu fark ettik. Ordulu olmayan birisi buraya gelip alışveriş yapıyor burada çok ince bir düşünce var kültür birleşmesi oluyor. Aynı zamanda Ordu Yalıköy Köftesi ikramında bulunduk. Programımız yarın da devam edecek hava çok güzel tüm hemşerilerimizi davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Programa katılan vatandaşlardan Serkan Temur ise, "Burada bir açılış programı yapıldı. Arnavutköy'de Orduluların nüfus oranı da oldukça fazla. Bu tür programlar memleketine özlem duyan ve gidemeyen insanlar için kültürlerini yaşama adına çok anlamlı oluyor ve özlem gideriliyor" dedi.