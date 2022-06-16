Arnavutköy Sanat Akademisi'nin yıl sonu programı gerçekleşti - Son Dakika
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Arnavutköy Sanat Akademisi'nin yıl sonu programı gerçekleşti

16.06.2022 16:46

Arnavutköy Sanat Akademisi'nin yıl sonu programı gerçekleşti Arnavutköy Sanat Akademisi kursiyerlerinin yıl sonu programı ve sergi açılışı Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı tarafından gerçekleştirildi.

Arnavutköy Sanat Akademisi'nin yıl sonu programı gerçekleşti

İSTANBUL - Arnavutköy Sanat Akademisi kursiyerlerinin yıl sonu programı ve sergi açılışı Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı tarafından gerçekleştirildi.

Sanatla iç içe bir sezonu geride bırakan Arnavutköy Belediyesi Sanat Akademisi'nin yıl sonu etkinliği gerçekleştirildi. 24 farklı sanat dalında eğitimlerini başarıyla tamamlayan bin 535 öğrenciye, sertifikalarını takdim edildi.

Arnavutköy Sanat Akademisi'nin yıl sonu programı gerçekleşti
Arnavutköy Sanat Akademisi'nin yıl sonu programı gerçekleşti
Arnavutköy Sanat Akademisi'nin yıl sonu programı gerçekleşti
Arnavutköy Sanat Akademisi'nin yıl sonu programı gerçekleşti

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Kaynak: İHA

Ahmet Haşim Baltacı, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Arnavutköy Sanat Akademisi'nin yıl sonu programı gerçekleşti - Son Dakika

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