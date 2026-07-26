Arsuz'da Sokak Sanatı ve Lezzet Şenliği
Hatay'ın Arsuz ilçesinde düzenlenen 'Sokakta Sanat, Sokakta Lezzet' şenliği, kortej yürüyüşüyle başladı. Stantlarda yöresel ürünler ve el sanatları sergilenirken, sihirbaz gösterileri ve konserlerle etkinlik sona erdi.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde "Sokakta Sanat, Sokakta Lezzet" temasıyla şenlik yapıldı.
Arsuz Kaymakamlığı, Büyükşehir Belediyesi ve Arsuz Belediyesince düzenlenen şenlik, kortej yürüyüşüyle başladı.
Stantlarda yöresel ürünler ve el sanatı eserlerin sergilendiği etkinlikte, sihirbaz ve palyaço gösterileri yapıldı.
Şenlik, yerel müzisyenlerin verdiği konserlerin ardından sona erdi.
Kaynak: AA
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