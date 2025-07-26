Artabel Gölleri'nde Doğa Yürüyüşü - Son Dakika
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Kültür Sanat

Artabel Gölleri'nde Doğa Yürüyüşü

26.07.2025 23:50
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Doğa tutkunları, Artabel Gölleri Tabiat Parkı'nda keyifli bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Artabel Gölleri Tabiat Parkı, hafta sonu bir araya gelen doğa tutkunları keyifli yürüyüşler gerçekleştiriyor.

Kent merkezine 60 kilometre mesafede, 3 bin 331 metre yükseklikteki Abdal Musa Tepesi'nin eteklerinde yer alan tabiat parkı, doğal güzelliklerinin yanı sıra yaban hayatına da ev sahipliği yapıyor.

Artabel Doğa ve Dağcılık Spor Kulübü (ARDOSK) ile Erzincan Trekking Yürüyüş Kulübü üyelerinden oluşan yaklaşık 60 doğa tutkunu, şelalelerin çağladığı, çiçeklerin renk cümbüşü sunduğu tabiat parkında 11 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi.

Doğa tutkunları, tabiat parkında fotoğraf çekerek keyifli zaman geçirdi.

Erzincan'dan gelen Melek Yumuk, AA muhabirine, Artabel Gölleri Tabiat Parkı'nda doğayla iç içe uzun bir yolculuk geçirdiklerini söyledi.

Yumuk, yürüyüş sırasında çok eğlendiklerini ifade ederek bol bol fotoğraf çekilip sosyal medya paylaşımı yaptıklarını da belirtti.

Yumuk, "Yürüyüşlerimizi yaptığımız zaman doğaya her zaman çok önem veriyoruz. Fakat 28 Temmuz Dünya Doğayı Koruma gününü yeniden hatırlamak adına doğamıza katkıda bulunmak için çöplerimizi toplama faaliyeti gerçekleştirdik ve bunun için özel bir zaman ayırdık." dedi.

Mustafa Özdemir ise Erzincan'da farklı lokasyonları ziyaret ettiklerini aktararak Erzincan dışında ilk yürüyüş yerlerinin Artabel Gölleri Tabiat Parkı olduğunu ifade etti.

Özdemir, "Artabel Doğa ve Dağcılık Spor Kulübü ile işbirliği yaparak geldik buraya. Çok güzel oldu. Şehirde sıcaklıklar 30, 35'leri bulurken burada 20, 25 derece aralığında geziyor. Gayet güzel. Hiç sıcaklamadan güzel bir yürüyüş yaptık." diye konuştu.

Nisanur Çukadar da Artabel Gölleri Tabiat Parkı'nın tabiat parkı ilan edildiğini ve buzul göllerin yer aldığını anımsatarak "Aynı zamanda çeşitli endemik bitkiler de yer alıyor. Yürüyüşümüzde arkadaşlarımız ile beraber bunları keşfetme şansı bulduk." ifadelerini kullandı.

Onur Çepni ise Samsun'dan Artabel Gölleri Tabiat Parkı'nı ziyaret etmek için geldiklerini belirterek doğayla iç içe, keyifli bir yürüyüş gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Artabel Gölleri'nde Doğa Yürüyüşü - Son Dakika

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