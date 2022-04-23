Artvin'de "Milli Üretim Teknolojik Eser Maketleri" sergisi açıldı - Son Dakika
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Artvin'de "Milli Üretim Teknolojik Eser Maketleri" sergisi açıldı

23.04.2022 15:46
Artvin'de "Milli Üretim Teknolojik Eser Maketleri" sergisi açıldı

Artvin'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında "Milli Üretim Teknolojik Eser Maketleri" sergisi açıldı.

Artvin'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında "Milli Üretim Teknolojik Eser Maketleri" sergisi açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Gençlik Merkezi fuaye alanında düzenlenen sergide, Türkiye'de üretilen 42 yerli ve milli teknolojik ürünün maketi yer aldı.

Vali Yılmaz Doruk ve AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta'nın açılışını yaptığı yaptı sergide, milli savunma sanayisinde yer alan ürünlerin yanı sıra Türk Polis Teşkilatında kullanılan bomba imha robotu, Jandarma Teşkilatında arama ve gözetleme faaliyetlerinde kullanın termal dürbün, dedektör ve teleskop gibi birçok yerli ürünün tanıtımı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, AA muhabirine, Türk mühendis ve bilim insanları tarafından milli sermayeyle üretilen teknolojik eserlerin maketlerini vatandaşlarla buluşturduklarını söyledi.

Serginin üç gün ziyarete açık kalacağını belirten Acar, milli egemenliğin temelinin milli üretimden geçtiği anlayışını yaygınlaştırmak, geleceğin teknolojisini tanıtarak çocuklara ilham kaynağı olmak ve ufuklarını açmayı hedeflediklerini söyledi.

Artvin'de Milli Üretim Teknolojik Eser Maketleri sergisi açıldı
Artvin'de Milli Üretim Teknolojik Eser Maketleri sergisi açıldı
Artvin'de Milli Üretim Teknolojik Eser Maketleri sergisi açıldı
Artvin'de Milli Üretim Teknolojik Eser Maketleri sergisi açıldı
Artvin'de Milli Üretim Teknolojik Eser Maketleri sergisi açıldı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Artvin'de 'Milli Üretim Teknolojik Eser Maketleri' sergisi açıldı - Son Dakika


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