Artvin'de, "Okullar arası Yöresel Türkü Yarışması" düzenlendi - Son Dakika
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Artvin'de, "Okullar arası Yöresel Türkü Yarışması" düzenlendi

20.05.2022 11:58
Artvin'de, "Okullar arası Yöresel Türkü Yarışması" düzenlendi

Artvin'in Yusufeli ilçesinde "Okullar arası Yöresel Türkü Yarışması" organize edildi.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde "Okullar arası Yöresel Türkü Yarışması" organize edildi.

Yusufeli Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen yarışma, 6 lise ve 10 orta okul öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Yarışmada, ortaokul kategorisinde Kınalıçam Ortaokulu öğrencisi Rabia Dayanç, lise kategorisinde ise Yusufeli Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Kerim Dayanç, birinci oldu.

Ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan ses yarışmasında birinci olan Hasan Koçak'ın da sahne aldığı etkinlikte, dereceye giren öğrencilere Yusufeli Belediyesi tarafından para ödülü verildi.

İlçe Kaymakamı Hüseyin Kaptan, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin ve davetlilerin katıldığı etkinlik, öğrencilerin birlikte şarkı seslendirmesinin ardından sona erdi.

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Kaynak: AA

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