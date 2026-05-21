Artvin’de Türk Mutfağı Haftası coşkusu

21.05.2026 14:54
Artvin'de 'Türk Mutfağı Haftası' kapsamında düzenlenen etkinlikte, kente özgü coğrafi işaretli ürünler ve yöresel lezzetler stantlarda ziyaretçilere sunuldu. Laz Böreği, Hamsili Ekmek, Hatila Balı gibi tatların tanıtıldığı programda, gastronomi turizminin önemi vurgulanarak kültürel mirasın korunması hedeflendi.

ARTVİN'de, 'Türk Mutfağı Haftası' kapsamında kente özgü yöresel lezzetler ve coğrafi işaretli ürünler tanıtılıp, bölge halkının beğenisine sunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde her yıl Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak kutlanan ve Türk mutfağının köklü geçmişiyle yerel değerlerinin uluslararası alanda tanıtılması amaçlanan 'Türk Mutfağı Haftası' kapsamında Artvin Gençlik Merkezi fuaye alanında kente özgü yemekler tanıtıldı. Artvin Kültür ve Turizm Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen etkinlikte kurulan stantlarda, Artvin'in coğrafi işaretli ürünleri ile yöresel lezzetleri, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. 'Laz Böreği', 'Hamsili Ekmek', 'Hatila Balı', 'Arhavi Kestane Balı', 'Şavşat Ketesi' ve 'Puçuko' başta olmak üzere kente özgü birçok ürünün tanıtıldığı programda belediyeler, ticaret odaları ve kadın kooperatiflerinin katılımıyla yaklaşık 20 stant yer aldı. Stantlarda ziyaretçilere hem yöresel ürünler tanıtıldı hem de Artvin mutfağının kültürel mirası hakkında bilgiler verildi. Yöresel tatların yanı sıra kültürel değerlerin korunarak gelecek nesillere aktarılması hedeflenen ve bölge halkının da yoğun ilgi gösterdiği programda, Artvin mutfağının zenginliği ve çeşitliliği ön plana çıktı.

Halk eğitim merkezinde usta öğretici olarak görev yapan Hatice Can, "Yöresel ürünlerimizi beğeniye sunduk. Özellikle eskilerimizin vazgeçilmezi olan 'Cadı Sarması' adlı yemeği yaptık, çok beğenildi. 'Cevizli Artvin Böreği'miz gibi birçok lezzetle etkinliğe katkı sunduk" dedi.

'GASTRONOMİ TURİZMİ'

İl Kültür ve Turizm Müdürü Yunus Emre Aytekin, "Hanımefendi Emine Erdoğan öncülüğünde kutladığımız 'Türk Mutfağı Haftası' kapsamında biz de ilimizin gastronomi değerlerini tanıtmaya çalışıyoruz. Bu yıl, 'Bir sofrada miras' temasıyla hem 81 ilimizde hem de tüm yurt dışı temsilcilerimizde kutlanan 'Türk Mutfağı Haftası' kapsamında, biz de coğrafi işaretli ürünlerimizle belediyelerimiz, ticaret odalarımızın ve diğer sivil toplum kuruluşlarımızın destekleriyle geniş katılımlı mutfağımızı tanıtmaya çalışıyoruz. Çünkü artık dünyada turizmin önemli bir kısmını gastronomi turizmi oluşturuyor. Bu yönden de zenginliğimizi herkese gösterip, onları da bu lezzetleri tatmaya bekliyoruz" diye konuştu.

Programda kente özgü lezzetleri tadan Gönül Çoruhlu, "Geldik, çok beğendik. Kentimiz ve ilçelerimizin mutfağının bu kadar çeşitli ve zengin olduğunu açıkçası bilmiyorduk. Bu lezzetlere tanık olduk, her şeyi tadamadık ama tattıklarımız çok lezzetliydi. Yapanların eline, emeğine sağlık" dedi.

Kaynak: DHA

