Artvin Kalesi'nde Türk Bayrağı Yükseldi

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Artvin Kalesi'nin surlarında Türk bayrağı yeniden dalgalanıyor

ARTVİN - Yaklaşık bir yıldır bayrağı bulunmayan tarihi Artvin Kalesi'ne yeniden Türk bayrağı çekildi.

Çoruh Nehri'nin 70 metre yukarısında, ana kaya üzerine inşa edilen Artvin Kalesi'ndeki bayrak, gönder mekanizmasının arızalanması nedeniyle değiştirilemiyordu. Sarp ve kayalık yapısı nedeniyle müdahale edilemeyen kaleye Türk bayrağı çekilmesi için profesyonel ekipler devreye girdi.

Artvin Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi öncülüğünde Hopa Arama ve Kurtarma ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında, yeni bayrak direği kaleye taşındı. Yaklaşık 500 metrelik patika yol ve engebeli kayalıkları aşarak zirveye ulaşan ekipler, halat yardımıyla yeni direği mevcut platforma çekerek montajını gerçekleştirdi. 20 metre yüksekliğindeki göndere, 200x300 santimetre ebadındaki Türk bayrağı yeniden çekildi.

Bayrağın yeniden dalgalanması için çalışmalara katılan Hopa Arama ve Kurtarma Derneği Operasyon Şefi Emin Üçüncü, süreci şu sözlerle anlattı:

"Bugün, bayrak direğimizin yenilenmesi ve bayrağımızın yeniden göndere çekilmesi için katkı sunduk. İlk olarak, direği yaklaşık 500 metre patika ve engebeli araziden taşıyarak Artvin Kalesi'nin en yüksek noktasına ulaştırdık. Yüksek bir noktada bulunduğu için tırmanış gerçekleştirdik. Gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra çalışmaya başladık ve direği değiştirerek bayrağımızı yeniden göndere çektik. Zamanla, özellikle şiddetli rüzgar nedeniyle deformasyon meydana gelebiliyor. Bugünkü çalışmamızı başarıyla tamamladık."

Ay yıldızlı bayrağa kavuşan tarihi Artvin Kalesi, dronla havadan görüntülendi.