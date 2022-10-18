Artvin kültür sanat haberleri | Artvin'de elma pekmezi geleneksel yöntemlerle yapılıyor - Son Dakika
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Artvin kültür sanat haberleri | Artvin'de elma pekmezi geleneksel yöntemlerle yapılıyor

18.10.2022 09:50

Artvin haberi: Artvin'de elma pekmezi geleneksel yöntemlerle yapılıyor Artvin'in 'Sakin Şehir' ünvanlı Şavşat ilçesinde elma pekmezi bölge halkı tarafından yüzyıllardır geleneksel yöntemlerle yapılıyor.

Artvin'de elma pekmezi geleneksel yöntemlerle yapılıyor

ARTVİN - Artvin'in 'Sakin Şehir' ünvanlı Şavşat ilçesinde elma pekmezi bölge halkı tarafından yüzyıllardır geleneksel yöntemlerle yapılıyor.

İlçeye bağlı bin 600 rakımlı Oba köyünde yaşayanlar her yıl geleneksel yöntemlerle elma pekmezi yapıyor. Köylüler topladıkları elmaları birçok işlemden geçirerek pekmez haline getiriyor.

Geleneksel yöntemlerle atalarından gelen kültürü yaşatan Oba köyü sakinleri pekmezin; kansızlık, bronşit, grip başta olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiğini belirtiyor. Köyün kadınları tarafından imece usulü olarak yapılan elma pekmezinin hazırlanışını anlatan Leyle Duman (47), "Kendi elmamız, ne şekeri var ne katkı ilacı var. Tamamen organik elmalarımız. Bir çok aşamadan geçen elma pekmezi her zaman sofralarda yerini alır" dedi.

Elma pekmezi yapımının atalarından gelen bir gelenek olduğu söyleyen Göksel Kaya (61), "Elmalar iyice yıkanır, daha sonra elmaların üzerinde olan çürükleri bıçak yardımıyla seçeriz. Sonra pişmesi için kazanlara koyarız bir müddet ateşte iyice pişer. Daha sonra yine geleneksel olan el yapımı malzemelerle kaynamış elmaları süzme işleminde geçiriyoruz. Daha sonra tekrar kaynatarak pekmez kıvamına gelmesini sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kıvamında pişen pekmezler sofralarda yerini almak üzere kavanozlara koyulurken, imece usulü gerçekleşen bu işlem köylüler arasında eşit şekilde paylaşılıyor. Kimi kışlık yiyecek yapıyor, kimi ise büyük şehirde yaşayan çocuklarına gönderiyor.

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Kaynak: İHA

Şavşat, Artvin, Oba, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Artvin kültür sanat haberleri | Artvin'de elma pekmezi geleneksel yöntemlerle yapılıyor - Son Dakika

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