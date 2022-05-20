Asırlardır süregelen lezzet, yılın sadece 6 ayı yenebiliyor - Son Dakika
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Asırlardır süregelen lezzet, yılın sadece 6 ayı yenebiliyor

20.05.2022 12:39

Asırlardır süregelen lezzet, yılın sadece 6 ayı yenebiliyor Sivas'ta dördüncü kuşak Sivas Kebabı Ustası Hüseyin Canikli, Sivas kebabının yılın sadece 6 ayı pişirilebildiğini, yemek için yurt dışından dahi gelenler olduğunu söyledi.

Asırlardır süregelen lezzet, yılın sadece 6 ayı yenebiliyor

SİVAS - Sivas'ta dördüncü kuşak Sivas Kebabı Ustası Hüseyin Canikli, Sivas kebabının yılın sadece 6 ayı pişirilebildiğini, yemek için yurt dışından dahi gelenler olduğunu söyledi.

Sivas'ta bir işletmede dördüncü kuşak Sivas kebabı ustalığı yapan Hüseyin Canikli, meşhur Sivas kebabın püf noktalarını açıkladı. Canikli, Sivas kebabında mevsiminde tarlada üretilen organik domates, patlıcan, biber ve sarımsak kullanıldığını belirtti. Canikli, Sivas kebabında 3-4 aylık kuzuların kekik yedikleri dönemde ki pirzola ve but kısımlarının kullanıldığını ifade etti. Sebzelerin ve etin tazeliği nedeniyle yılın sadece 6 ayında pişirilebildiğini söyledi.

Şişe sırayla diziliyor

Canikli'nin tarifine göre; özel olarak taze kuzu eti kullanılan kebapta kuzunun but ve pirzola kısımları ayrılarak şişlere; kuyruk yağı, but eti, kaya tuzunda terbiye edilen patlıcan ve en son pirzola gelecek şekilde takılıyor. Hazırlanan şişler fırının yolunu tutarak gürgen ağacı ateşinde yaklaşık 20 dakikada pişirilerek hazır hale getiriliyor. Ortaya çıkan lezzeti tatmak için yurt dışından dahi gelenler oluyor.

Dördüncü kuşak temsilcisi

Ailesinde Sivas kebabının dördüncü kuşak temsilcisi olduğunu söyleyen Canikli, "Dördüncü kuşaktır bu mesleği yapıyorum, babadan deden kalma bir meslek, farklı ustalarla da çalıştım. Sivas kebabında öncelikle genç kuzularımızın pirzola ve but kısmını kullanıyoruz. İki dinlendirdiğimiz etleri tuz ile terbiye ediyoruz. Kebabın püf noktalarından biride patlıcanın kaya tuzuyla sulandırılıp acılığının alınmasıdır. Pişirme aşamasında dinlenme ve terleme dediğimiz kısım var. Önce patlıcanı terletiyoruz, suyunu bırakıyor sonra pişirme aşaması var. Daha sonra hazne kısmında 3-5 dakika dinlendiriyoruz. Ardından servis ediyoruz" şeklinde konuştu.

Sadece altı ay pişirilebiliyor

Kebap Ustası Canikli, kebapta kekik ile beslenen 3-4 aylık kuzu eti kullanıldığı için Kış döneminde yapılamadığını belirtip, "Sezonluk bir yemek olduğu için yurt dışından, Avusturalya, Almanya, Danimarka'dan, şehir dışından ise İstanbul, Ankara gibi şehirlerden bu yemeği tatmak için gelenler var. Sezonluk bir yemek, 5-6 ay yapılır. Mayıs'ın başında başlar Ekim ayında biter. Nazik ve özel et kullanıyoruz, Kış sezonunda kuzuların olmaması sebebiyle sadece yaz sezonunda yapılır." Şeklinde konuştu.

Canikli, bir porsiyon Sivas Kebabında yaklaşık yarım kilo genç kuzu eti kullanıldığını söyledi. Canikli kebapta kullanılan sebzelerinde özenle seçildiğini sözlerine ekleyerek bir porsiyon kebabın fiyatını yaklaşık 190 lira olarak açıkladı.

Asırlardır süregelen lezzet, yılın sadece 6 ayı yenebiliyor
Asırlardır süregelen lezzet, yılın sadece 6 ayı yenebiliyor
Asırlardır süregelen lezzet, yılın sadece 6 ayı yenebiliyor
Asırlardır süregelen lezzet, yılın sadece 6 ayı yenebiliyor

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Kaynak: İHA

Domates, Sivas, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Asırlardır süregelen lezzet, yılın sadece 6 ayı yenebiliyor - Son Dakika


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