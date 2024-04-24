Asırlık Saat Kulesi Yeniden Vakti Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Asırlık Saat Kulesi Yeniden Vakti Gösterdi

Abdülhamit Han döneminde inşa edilen ve uzun bir süredir çalışmayan tarihi Saat Kulesi, bakım ve onarım çalışmalarının ardından yeniden işler hale getirildi. Yozgat Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda kule, şehrin sembolü olarak tekrar hizmete sunuldu.

24.04.2024 19:08  Güncelleme: 19:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Abdülhamit Han döneminde inşa ettirilmişti, asırlık Saat Kulesi uzun bir aradan sonra yeniden vakti gösterdi

YOZGAT - İkinci Abdülhamit Han döneminde temelleri atılan ve 1908 yılında dönemin Belediye Başkanı Tevfik Zade Ahmet Bey tarafından inşa edilen 116 yıllık tarihi Saat Kulesinin saati, uzun bir aradan sonra bakım ve onarımı yapılarak yeniden vakti gösterir hale getirildi.

Şehrin merkezinde bir asrı geçkin süredir ayakta duran tarihi Saat Kulesi tüm ihtişamıyla göz kamaştırıyor. 1908 yılında dönemin Belediye Başkanı Tevfik Zade Ahmet Bey'in zamanında yaptırılan tarihi kule, zemin kat ve çanın bulunduğu kısımlarla birlikte 7 kattan oluşuyor. Sarı kesme taşlardan inşa edilen kulede 4 saat bulunurken her saat başında çanlar şehrin birçok noktasından duyuluyor.

Yıllarca şehre kimlik katan ancak son yıllarda ilgisizlikten saati çalışmayan tarihi Saat Kulesinin tekrardan işler hale getirilmesi için Yozgat Belediyesi harekete geçti. Göreve yeni gelen Belediye Başkanı Kazım Arslan'ın ilk icraatlarından birisi de kulenin saat mekanizmasının yeniden onarılıp tamir ettirilerek şehre kazandırılması oldu. Tarihi Saat Kulesi, bakım ve onarım çalışmalarının ardından ilk günkü gibi işler hale getirilerek şehrin hizmetine sunuldu. Kentin önemli bir sembolü olan Saat Kulesinin yeniden çalışır hale getirilmesi vatandaşları da mutlu etti.

"Geleceğe taşımak bizim vazifemiz"

Saat Kulesinin Yozgat'ın en önemli sembollerinden birisi olduğunu söyleyen Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, "Saat kulemizin sembol olarak yaşaması lazım. Yaklaşık 5-6 yıldır kulemizdeki saat çalışmıyordu. Göreve başladık ve bu konuda vatandaşlarımdan gelen talebi de dikkate alarak bakım ve onarım çalışması yaptık. Bugünden itibaren Saat Kulemiz çalışır duruma geldi. Hemşerilerimiz de bu durumdan memnun kaldılar. 2. Abdülhamit Döneminde şehirlerin gelişmesine yönelik taşra illerinde birtakım çalışmalar yapılmıştı. O dönemde Yozgat'ta yapılan Hamidiye Çeşmesi, Yozgat Lisesi ve Saat Kulesi gibi yapılar başlatılan çalışmalardandı. Tabi ki bu eserleri de sağlam bir şekilde geleceğe taşımakta bizim vazifemiz." dedi.

Belediye Başkanı Arslan'a teşekkür eden vatandaşlardan Rasim Demirkapak ise Saat Kulesinin Yozgat'ın önemli simgelerinden olduğunu belirterek kulenin saatinin çalışmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kaynak: İHA

Yozgat Belediyesi, Yozgat, Kültür, Yaşam, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Asırlık Saat Kulesi Yeniden Vakti Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:51 Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu’dan İmamoğlu’na ziyaret Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'dan İmamoğlu'na ziyaret
18:47 Bakan Tekin: Rakamda uzlaştık, önümüzdeki hafta Kabine toplantısında atama sayısı açıklanabilir Bakan Tekin: Rakamda uzlaştık, önümüzdeki hafta Kabine toplantısında atama sayısı açıklanabilir
18:15 MHP’den Bahçeli’nin sağlık durumu ile ilgili iddialara videolu yanıt MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili iddialara videolu yanıt
16:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’le ticaret sorusuna yanıt: O iş bitti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'le ticaret sorusuna yanıt: O iş bitti
16:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan döner sorusuna esprili yanıt Kendisi de kahkaha attı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döner sorusuna esprili yanıt! Kendisi de kahkaha attı
17:15 Terör örgütü PKK’nın Almanya yapılanması sözde sorumlusu İstanbul’da yakalandı Terör örgütü PKK'nın Almanya yapılanması sözde sorumlusu İstanbul'da yakalandı
16:23 ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi
16:21 DSP Genel Başkanı Aksakal ile DEM Parti Milletvekili Sakık, TBMM bahçesinde birbirine girdi DSP Genel Başkanı Aksakal ile DEM Parti Milletvekili Sakık, TBMM bahçesinde birbirine girdi
15:45 Güvenlik amiri, vardiya tartışmasında yardımcısını sopayla döverek öldürdü Güvenlik amiri, vardiya tartışmasında yardımcısını sopayla döverek öldürdü
15:26 TFFHGD’den, yabancı gözlemci ve yabancı VAR hakemine sert tepki TFFHGD'den, yabancı gözlemci ve yabancı VAR hakemine sert tepki
15:03 Demet Akalın’ı başı kiracısıyla dertte Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü Demet Akalın'ı başı kiracısıyla dertte! Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü
14:56 Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu
14:12 Yanlışlıkla ayağını ezdiği kişinin hastane masraflarını ödemeyi reddeden esnaf, bıçaklanarak öldürüldü Yanlışlıkla ayağını ezdiği kişinin hastane masraflarını ödemeyi reddeden esnaf, bıçaklanarak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 20:46:27. #1.12#
SON DAKİKA: Asırlık Saat Kulesi Yeniden Vakti Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement