Asırlık Saat Kulesi Yeniden Vakti Gösterdi

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Abdülhamit Han döneminde inşa ettirilmişti, asırlık Saat Kulesi uzun bir aradan sonra yeniden vakti gösterdi

YOZGAT - İkinci Abdülhamit Han döneminde temelleri atılan ve 1908 yılında dönemin Belediye Başkanı Tevfik Zade Ahmet Bey tarafından inşa edilen 116 yıllık tarihi Saat Kulesinin saati, uzun bir aradan sonra bakım ve onarımı yapılarak yeniden vakti gösterir hale getirildi.

Şehrin merkezinde bir asrı geçkin süredir ayakta duran tarihi Saat Kulesi tüm ihtişamıyla göz kamaştırıyor. 1908 yılında dönemin Belediye Başkanı Tevfik Zade Ahmet Bey'in zamanında yaptırılan tarihi kule, zemin kat ve çanın bulunduğu kısımlarla birlikte 7 kattan oluşuyor. Sarı kesme taşlardan inşa edilen kulede 4 saat bulunurken her saat başında çanlar şehrin birçok noktasından duyuluyor.

Yıllarca şehre kimlik katan ancak son yıllarda ilgisizlikten saati çalışmayan tarihi Saat Kulesinin tekrardan işler hale getirilmesi için Yozgat Belediyesi harekete geçti. Göreve yeni gelen Belediye Başkanı Kazım Arslan'ın ilk icraatlarından birisi de kulenin saat mekanizmasının yeniden onarılıp tamir ettirilerek şehre kazandırılması oldu. Tarihi Saat Kulesi, bakım ve onarım çalışmalarının ardından ilk günkü gibi işler hale getirilerek şehrin hizmetine sunuldu. Kentin önemli bir sembolü olan Saat Kulesinin yeniden çalışır hale getirilmesi vatandaşları da mutlu etti.

"Geleceğe taşımak bizim vazifemiz"

Saat Kulesinin Yozgat'ın en önemli sembollerinden birisi olduğunu söyleyen Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, "Saat kulemizin sembol olarak yaşaması lazım. Yaklaşık 5-6 yıldır kulemizdeki saat çalışmıyordu. Göreve başladık ve bu konuda vatandaşlarımdan gelen talebi de dikkate alarak bakım ve onarım çalışması yaptık. Bugünden itibaren Saat Kulemiz çalışır duruma geldi. Hemşerilerimiz de bu durumdan memnun kaldılar. 2. Abdülhamit Döneminde şehirlerin gelişmesine yönelik taşra illerinde birtakım çalışmalar yapılmıştı. O dönemde Yozgat'ta yapılan Hamidiye Çeşmesi, Yozgat Lisesi ve Saat Kulesi gibi yapılar başlatılan çalışmalardandı. Tabi ki bu eserleri de sağlam bir şekilde geleceğe taşımakta bizim vazifemiz." dedi.

Belediye Başkanı Arslan'a teşekkür eden vatandaşlardan Rasim Demirkapak ise Saat Kulesinin Yozgat'ın önemli simgelerinden olduğunu belirterek kulenin saatinin çalışmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.