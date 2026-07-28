Asırlık sur kalıntıları otlar ve sarmaşıkların arasında kayboldu - Son Dakika
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Asırlık sur kalıntıları otlar ve sarmaşıkların arasında kayboldu

Asırlık sur kalıntıları otlar ve sarmaşıkların arasında kayboldu
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait yaklaşık 2 bin yıllık tarihi sur kalıntıları, uzayan otlar ve sarmaşıklar arasında adeta görünmez hale geldi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait yaklaşık 2 bin yıllık tarihi sur kalıntıları, uzayan otlar ve sarmaşıklar arasında adeta görünmez hale geldi. Bölge sakinleri, bitki örtüsü yüzünden haşere sorunu da yaşadıklarını söylediler.

Orhan Mahallesi'nde yerleşim alanlarının arasında bulunan yaklaşık 2 bin yıllık sur kalıntıları, ot, sarmaşık ve ağaç dallarıyla kaplandı. Çevresinde moloz ve çöp birikintileri de oluşan tarihi surların büyük bir bölümü bitki örtüsünün altında görünmez hale geldi. Mahalle sakinleri, tarihi yapının etrafını saran otlar nedeniyle bölgede yılan, akrep ve çeşitli böceklerin arttığını belirttiler.

Orhan Mahallesi Muhtarı Ümit Aktürk, çocukluklarında sur kalıntılarının çevresinde oyun oynadıklarını ancak bugün duvarların tamamen doğaya yenik düştüğünü ifade etti. Aktürk, "Biz çocukken bunların arasında oyun oynuyor, geziyor, saklambaç ve yakalamaca oynuyorduk. Ancak bugün otların ve ağaçların arasında kalmış durumda. Kale duvarlarının çevresinde akrep, yılan, çıyan ve zarar verici hayvanlar da fazla oluyor. Yetkililerden bu konuda destek istiyoruz. Anıtlar Kurulu ile belediyeler arasındaki kopukluğun giderilmesini, kalelerin bakımının yapılarak ışıklandırılmasını istiyoruz" dedi.

"Surların bakım ve temizliğinin yapılmasını istiyoruz"

Kurumlar arasındaki yazışmaların hızlanmasıyla sorunların daha kolay çözülebileceğini vurgulayan Aktürk, şunları kaydetti:

"Kapanca Sokak festivalleri oluyor. Farklı illerden, ilçelerden ve ülkelerden gelenler tarihi bölgeleri ve Orhan Camimizi geziyor. Ancak surların üzerinde evler ve kümesler bulunan yerler var. Ağaç dalları ve pislikler de bulunuyor. Vatandaş çatılarını onarmak istiyor ancak izin süreçleri sebebiyle kolayca işlem yapamıyor. Tarihimize sahip çıkmak için surların bakım ve temizliğinin yapılmasını istiyoruz. Özellikle sarmaşıklar sebebiyle kaleler var ama yok gibi. Bazı bölümleri de vatandaşların tapulu arazileri içerisinde kalmış durumda. Bizim bulunduğumuz yerde kendimize ait tapulu arazi surla sınır halinde. Ortaokulda okurken kitaplarda bu bölgeye denk geliyordum ve hocama 'Bizim ev' diyordum. Hocam da oranın İzmit'in giriş kapısı olduğunu söylüyordu. Tarih konusunda bilirkişilik yapamayız, bunlar kulaktan duyduğumuz bilgiler. Ancak orada büyük bir sur var ve İzmit'in giriş kapısı olduğu söyleniyor."

"Koruma altında ama bakım yok"

Aktürk, sözlerini şöyle noktaladı:

"Koruma altında ama bakım yok. Biz bakım yapmak istediğimizde de izin gerekiyor. İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünden ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden destek almaya çalışıyoruz ancak bir yere kadar. İzmit Belediyesine yazımızı gönderdik, belediye de Anıtlar Kuruluna bilgi verdi. Şimdi kuruldan bir yetkilinin gelmesini bekliyoruz. Kale duvarlarından balkonlara ve evlere kadar uzanan ağaçlar yılanı ve böceği getiriyor, hırsıza bile davetiye çıkarabilir. Belediyeler ile Anıtlar Kurulu arasındaki yazışmalar hızlanırsa bu sorunlar daha kolay çözülebilir. Koruma altında deniliyor ancak ottan, pislikten ve molozdan surlara ulaşılamıyor."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Asırlık sur kalıntıları otlar ve sarmaşıkların arasında kayboldu - Son Dakika

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