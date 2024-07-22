Asırlık yöresel kıyafetler dijital ortamda korunarak geleceğe taşınacak - Son Dakika
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Kültür Sanat

Asırlık yöresel kıyafetler dijital ortamda korunarak geleceğe taşınacak

Tokat'ın Akarçay beldesinde yaşayan kadınlar, geleneksel kıyafetleriyle köylerinin kültürel mirasını gelecek kuşaklara aktarmak için dijital ortamda kayıt altına alınıyor. Bu kıyafetler, geçmişle gelecek arasında bir köprü kurmanın sembolü olarak görülüyor ve kadınların özverili çabalarıyla korunuyor. Almus Kaymakamı Emre Çömen'in girişimleriyle bu değerli anlar dijital ortamda kaydediliyor ve Akarçay beldesinin kültürel zenginliği geleceğe taşınıyor.

22.07.2024 23:11
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Asırlık yöresel kıyafetler dijital ortamda korunarak geleceğe taşınacak

TOKAT - Tokatlı kadınlar geleneksel kıyafetleriyle köylerinin kültürel mirasını gelecek kuşaklara aktarıyor.

Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Akarçay beldesinde, geleneksel kültür ve zarafet günümüzde de yaşatılmaya devam ediyor. Beldede, özel günlerde giyilen ve nadir görülen yöresel elbiselerle dikkat çeken kadınlar, köylerinin kültürel mirasını yaşatma konusunda önemli bir rol oynuyor. Modernleşmenin hızla ilerlediği bir dünyada, Akarçay beldesinin sakinleri geleneklerine sıkı sıkıya bağlı kalmayı tercih ediyor. Onlar için bu kıyafetler, yalnızca birer giysi olmanın ötesinde, geçmişle gelecek arasında kurulan bir köprü ve köklerini unutmadan geleceğe adım atmanın sembolü olarak görülüyor. Her bir düğümünde ve her bir nakışında tarih kokan bu kıyafetleri gururla taşıyan kadınların özverili çabası, gelecek nesillere aktarılacak değerli bir mirasın korunmasını sağlıyor. Akarçay beldesinde görülen bu kareler, yalnızca birer fotoğraf değil; aynı zamanda birer anı, birer hikaye ve yaşanmışlıkların sessiz tanıkları olarak ön plana çıkıyor. Bu kültürün yaşatılması ve geçmişten geleceğe bağ kurulması amacıyla Almus Kaymakamı Emre Çömen'in girişimleriyle bu değerli anlar görüntü yönetmeni Alperen Demirbaş tarafından dijital ortamda kayıt altına alındı. Akarçay beldesinin kadınları, köylerinin kültürel zenginliğini yaşatmaya devam ederken, bu kıyafetlerin her biri, birer kültürel hazine olarak değerlendiriliyor. Geçmişle geleceği buluşturan bu değerli miras, Akarçay beldesinin geleneklerine bağlılık ve özveri dolu çabalarının bir göstergesi olarak ön plana çıkıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Asırlık yöresel kıyafetler dijital ortamda korunarak geleceğe taşınacak - Son Dakika

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