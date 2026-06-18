Aspendos'ta Nadir Mozaiğe Rastlandı - Son Dakika
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Aspendos'ta Nadir Mozaiğe Rastlandı

18.06.2026 11:57
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Aspendos'ta yapılan kazılarda 'Nehir Tanrısı' mozaği keşfedildi, Roma Dönemi'nin izlerini taşıyor.

ANTALYA Aspendos antik kentinde yürütülen kazı çalışmalarında, mozaik sanatında oldukça sınırlı sayıda örneğine rastlanan 'Nehir Tanrısı' betimlemesi gün yüzüne çıkarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Aspendos Akropolisi ile tiyatroyu birbirine bağlayan Tiyatro Caddesi'nin Doğu Meydanı'nda yürütülen çalışmalarda, meydan ile doğu sur duvarları arasında yaklaşık 6'ya 25 metre ölçülerinde mozaikli bir mimari yapı ortaya çıkarıldı. İlk değerlendirmelere göre; yapının milattan sonra 3'üncü yüzyıl başlarında havuz olarak inşa edildiği, şimdiye kadar kazısı tamamlanan yaklaşık 6'ya 7,50 metrelik bölümde açığa çıkarılan mozaik döşemenin ise henüz kazılmamış alanlarda devam ettiği anlaşıldı. Yapının, milattan sonra 262 depreminin ardından iç duvarlarla bölünerek farklı mekanlara ayrıldığı değerlendiriliyor. Gün yüzüne çıkarılan mozaik tabanın ilk panosu geometrik bezemelerden, ikinci panosu ise merkezindeki figüratif betimlemeden oluşuyor. İkonografik özellikleri ve benzer örnekler doğrultusunda söz konusu figür, Aspendos'a hayat veren Eurymedon Nehri'ni simgeleyen 'Aspendos Nehir Tanrısı Genç Eurymedon' olarak tanımlanıyor.

SAZ YAPRAKLARI VE AMPHORA VE BALIK FİGÜRLERİ

Mozaikte, 'Nehir Tanrısı' tasviri başında ve elinde saz yapraklarıyla betimleniyor. Doğanın bereketini ve suyun yaşam veren gücünü simgeleyecek şekilde içinden su dökülen bir amphoraya yaslanmış pozisyonda tasvir edilen figüre, nehir içerisinde karşılıklı yüzen balıklar eşlik ediyor. Kompozisyonu tamamlayan balık figürleri, sahneye canlılık kazandırırken su dünyasının zenginliğini de yansıtıyor. Mozaik, bilimsel ve kültürel açıdan değer taşıyor. Keşif, Roma Dönemi Anadolu mozaik sanatına ilişkin önemli veriler sunuyor.

'EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, buluntuya ilişkin sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aspendos'ta yürüttüğümüz kazı çalışmalarında, Roma Dönemi Anadolu mozaik sanatına ışık tutacak son derece önemli bir keşfi gün yüzüne çıkardık. Tiyatro Caddesi'nde ortaya çıkarılan mozaiğin merkezinde, kente hayat veren Eurymedon Nehri'ni simgeleyen 'Genç Eurymedon' tasviri yer alıyor. Saz yaprakları, amphora ve balık figürleriyle zenginleşen bu kompozisyon; suyun, bereketin ve yaşamın simgesel anlatımını yansıtıyor. Küçük tesseralarla oluşturulan renk geçişleri, ayrıntı zenginliği ve yüksek işçilik kalitesiyle dikkat çeken eser, mozaik sanatında oldukça nadir rastlanan nehir tanrısı betimlemelerinden biri olmasıyla da ayrı bir önem taşıyor. Bu keşif, yalnızca Aspendos'un sanatsal zenginliğini ortaya koymakla kalmıyor; Roma Dönemi Anadolu mozaik sanatına ilişkin önemli bilimsel veriler de sunuyor. Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün değerli uzmanlarına, kazı ekibimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Aspendos'ta Nadir Mozaiğe Rastlandı - Son Dakika

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