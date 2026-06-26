Aşure Günü'nde Birlik ve Beraberlik Vurgusu - Son Dakika
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Aşure Günü'nde Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Aşure Günü\'nde Birlik ve Beraberlik Vurgusu
26.06.2026 16:27
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Aşağıkarakaya köyünde aşure ikramı ile birlik ve beraberlik pekiştirildi, 300 kişi bir araya geldi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Aşağıkarakaya köyünde, birlik, beraberlik ve paylaşmanın simgesi olan aşure ikram edildi.

Aşağıkarakaya köyünde düzenlenen etkinliğe köy sakinlerinin yanı sıra çevre köylerden ve ilçe merkezinden de yoğun katılım oldu. Birlik ve beraberlik bağlarını güçlendirmek amacıyla imece usulü düzenlenen organizasyonda, 300'den fazla kişi aynı sofrada buluştu. Etkinlikte dualar okunurken, katılımcılar hem ikram edilen aşurenin tadına baktı hem de uzun süre sohbet etme imkanı buldu.

"3 yıldır bunu yapıyoruz"

Köy Muhtarı Davut Erduğan, "Muhtar olmamdaki gayem de köye hizmet getirmek, insanları birlik beraberliğe çağırmaktı. Muharrem ayı münasebetiyle bugün yemek ve aşure yaptık. 3 yıldır bunu yapıyoruz. Bu yıl daha kalabalığız çok şükür. Kadir gecelerinde, mübarek gün ve gecelerde biz bunu her zaman yapıyoruz. Coğrafi olarak çok güzel bir konumdayız. Allah izin verirse ileride daha güzel işler yapıp köyümüzü kalkındırmak, köyümüze yararlı olmak istiyoruz" dedi.

Köy halkından Burak Kaan Coşkun "Bu ikram köyümüz için oldukça değerli. Köyümüzü canlandıran bir etkinlik oldu. Aynı zamanda ölenleri de andığımız ve köyümüzdeki büyük kişileri andığımız bir etkinlik oldu. Köylüler bu vesileyle iç içe oldu. Bizim için çok önemli bir gündü" ifadelerini kullandı. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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