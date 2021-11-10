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Atatürk Giysi Koleksiyonu Defilesi büyük beğeni topladı - Son Dakika

Atatürk Giysi Koleksiyonu Defilesi büyük beğeni topladı

10.11.2021 23:46

Atatürk Giysi Koleksiyonu Defilesi büyük beğeni topladı Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. Yıl dönümü dolayısıyla Atatürk'ün özel zamanlarda giydiği sivil ve askeri kıyafetlerden oluşan Atatürk Giysi Koleksiyonu Defilesi yapıldı.

Atatürk Giysi Koleksiyonu Defilesi büyük beğeni topladı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. Yıl dönümü dolayısıyla Atatürk'ün özel zamanlarda giydiği sivil ve askeri kıyafetlerden oluşan Atatürk Giysi Koleksiyonu Defilesi yapıldı.

Leyla Dizdar Kültür Merkezinde Ankara Olgunlaşma Enstütüsü tarafından hazırlanan Atatürk Giysi Koleksiyonu Defilesi yapıldı. Safranbolu Belediyesi'nin ev sahipliğinde hazırlanan geceye Belediye Başkanı Elif Köse'nin yanı sıra Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Garip Gümüş, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte, kadın ve erkek mankenler Atatürk'ün özel zamanlarda giydiği askeri ve sivil kıyafetin birebir örneklerinden yapılan kostümlerle podyumda yürüdü. Slayt gösterimindeki Atatürk'ün fotoğrafı ve şiirle marş eşliğinde yürüyen mankenler izleyiciler tarafından büyük alkış aldı.

Programın sonunda Belediye Başkanı Elif Köse, Ankara Olgunlaşma Enstütüsü idarecileri ve görev alan mankenler ile salonu hınca hınç dolduran vatandaşlara teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Atatürk Giysi Koleksiyonu Defilesi büyük beğeni topladı
Atatürk Giysi Koleksiyonu Defilesi büyük beğeni topladı
Atatürk Giysi Koleksiyonu Defilesi büyük beğeni topladı
Atatürk Giysi Koleksiyonu Defilesi büyük beğeni topladı

Mustafa Kemal Atatürk, Safranbolu, Karabük, Ankara, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Atatürk Giysi Koleksiyonu Defilesi büyük beğeni topladı - Son Dakika


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