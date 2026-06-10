Atatürk Üniversitesi'nde Unutulmaz Şan Konseri - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesi'nde Unutulmaz Şan Konseri

Atatürk Üniversitesi\'nde Unutulmaz Şan Konseri
10.06.2026 09:27
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Öğrenciler, şan konserinde etkileyici performanslarıyla beğeni topladı, salon alkışlarla doldu.

Atatürk Üniversitesi Müzik Eğitimi öğrencileri tarafından düzenlenen şan konseri, sanatseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Genç sanatçıların sahne performansları büyük beğeni toplarken, konser sonunda salon alkışlarla yankılandı.

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğrencileri tarafından düzenlenen şan konseri, sanatseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Genç sanatçıların sahne performanslarıyla göz doldurduğu konser, Bilkent Erzurum Laboratuvar Okulları Konser Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğretim elemanları Öğr. Gör. Şebnem Güleryüz Çetinkaya ve Öğr. Elm. Burhanettin Kaplan'ın koordinasyonunda düzenlenen konser, hem öğrencilerin sanatsal gelişimlerini sergilemeleri hem de klasik ve çağdaş eserleri dinleyicilerle buluşturmaları açısından önemli bir etkinlik oldu.

Konserde müzik eğitimi alan öğrenciler Ali Aydın, Melek Yavuz, Sahid Göktaş, Mevlüt Mert İdem, Arzu İncesu, Ayşe Soyupak ve Serhat Candar sahne aldı. Genç sanatçılar, farklı dönem ve bestecilere ait seçkin eserleri başarıyla yorumlayarak izleyicilerden tam not aldı. Seslendirdikleri eserlerde teknik yeterlilikleri ve sahne hakimiyetleriyle dikkat çeken öğrenciler, performanslarıyla büyük beğeni topladı.

Program boyunca salonu dolduran davetliler, öğrencilerin seslendirdiği eserleri ilgiyle takip etti. Klasik müzikten Türk müziğine uzanan geniş repertuvarın yer aldığı konser, dinleyicilere adeta bir müzik ziyafeti sundu. Her performansın ardından yükselen alkışlar, genç sanatçıların ortaya koyduğu emeğin ve başarının en önemli göstergesi oldu.

Konser sonunda öğretim elemanları, öğrencilerin uzun süren hazırlık sürecinin meyvelerini başarıyla topladığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Sanatın birleştirici gücünün bir kez daha hissedildiği konser, katılımcıların memnuniyeti ve öğrencilerin sergilediği başarılı performanslarla sona erdi.

Atatürk Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı tarafından düzenlenen bu tür etkinliklerin, öğrencilerin sahne deneyimi kazanmalarına önemli katkılar sunduğu ve üniversitenin kültür-sanat faaliyetlerine değer kattığı ifade edildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Atatürk Üniversitesi'nde Unutulmaz Şan Konseri - Son Dakika

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