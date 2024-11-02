Atatürk Üniversitesi\'nden Özel Gereksinimli Öğrencilere Fırsat

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Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, kentteki özel gereksinimli öğrencilere yükseköğretimin kapılarını açmak için hazırlık yapıyor.

Kentte 1957 yılında kurulan ve Türkiye'nin önde gelen yükseköğretim kurumları arasında gösterilen Atatürk Üniversitesi, özel gereksinimli bireylere lisans eğitimi vermek için çalışma başlattı.

Bu kapsamda Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) başvuru yapmaya hazırlanan üniversite, onay gelmesi halinde Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde açılacak bölümle özel gereksinimli öğrencilere kapılarını açacak.

Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Gökhan Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fakülte olarak kentteki otizm dernekleriyle otizmli çocuklara yönelik çeşitli faaliyetler yapmaya başladıklarını söyledi.

Bu çalışmanın kendilerini harekete geçirdiğini ifade eden Yazıcı, "Etkinlikleri başladığımız zaman Erzurum'da önemli bir eksikliğin farkına vardık. Yaklaşık 25 bin civarında özel gereksinimli gruplarımızın söz konusu olduğu şehirde yaşamamıza rağmen ve yine 500 bini aşan açık ve örgün öğretimli öğrenci potansiyeliyle binlerce engelli kontenjandan üniversitemize yerleşmiş çocuklarımıza, uzman nitelikte bir eğitimin verilmesi gerektiği için önemli bir eksikliğin olduğunun farkına vardık." dedi.

"Çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz"

Yazıcı, üniversitelerinin bölgedeki birçok yükseköğretim kurumunun kurucusu olduğuna işaret ederek, öncü üniversite olarak merkezleri ve kulüpleri incelediklerinde çoğunluğunun çeşitli sertifikalar çerçevesinde açtıkları kurslarla özel gereksinimli öğrencilerin eğitimine katkı sağlamaya çalıştığını gördüklerini dile getirdi.

Köklü olan üniversitelerinde bu yönde bölümün kurulması gerektiğinin farkına vardıklarını anlatan Yazıcı, şöyle konuştu:

"Alanında önemli çalışmalar yapmış Doç. Dr. Ahmet Şirinkan hocamız öncülüğünde Spor Bilimleri Fakültemizde 4 yıllık lisans eğitimi verecek ve özel gereksinimli çocuklarımızın eğitimlerini üstlenip öğretmen yetiştirmek üzere bir bölüm kurmaya karar verdik. Bu konuda YÖK'e başvuracağız. Rektörümüz de bu anlamda desteğiyle çok kısa bir sürede nasip olursa 2025-2026 öğretim yılında, özel gereksinimli öğretmenleri yetiştirmek üzere bir öğretmenlik bölümü kurmayı düşünüyoruz. Bu konuda çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz."

"Üniversite eğitimi alabilecek potansiyele ulaştırmayı amaç ediniyoruz"

Sosyal hukuk devleti kavramında üniversitenin birçok bölümünde engelli kontenjanının olduğuna dikkati çeken Yazıcı, "Bu kontenjanlar bazen hiç dolmuyor bile. Alttan bu öğrencilerin nitelikli olarak eğitim seviyelerinin arttırılabilmesi, özel çocukları yetiştirecek uzman öğretmenlerin yetiştirilmesiyle mümkündür. Biz bu öğretmenleri yetiştirip lise ve ortaöğretimden daha üst düzeyde üniversite eğitimi alabilecek potansiyele ulaştırmayı amaç ediniyoruz." diye konuştu.

Yazıcı, söz konusu bireyleri sınavla üniversiteye aldıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"TYT ve AYT sınavlarına girebiliyorlar. Biz TYT sınavlarındaki başarılarına göre öğrenci kabul ediyoruz. İlk 800 bine girenler öğretmenlik bölümlerini tercih edebiliyor. Daha üst sırada olanlar ise spor yöneticiliği ve sporda rekreasyon bölümlerine gerek TYT puanları gerekse yaptığımız yetenek sınavlarıyla da kendi alanlarına yönelik alanlara yerleşmelerine kontenjan açarak sebep olacağız. Böylece aynı zamanda öğrencilerimizi lise ve ortaöğretimde yetiştirecek öğretmenleri yetiştireceğiz."