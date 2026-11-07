Atık arpa sapları Adıyamanlı kadınların elinde New York'ta sergilenen ürüne dönüştü

Adıyaman'da kadın girişimciler, hasat sonrası tarlalarda kalan arpa saplarından elde ettikleri el yapımı kağıtlarla çanta, cüzdan, broş ve dekoratif ürünler tasarlayarak atık tarımsal malzemeleri ekonomik değere dönüştürüyor.

Uluslararası bir şirket ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğinde yürütülen "2. Hasat" projesi kapsamında bir araya gelen kadınlar, atıl durumdaki arpa saplarını ekonomiye kazandırıyor.

Fortuna Kadın Girişimci Kooperatifi Genel Kurul Başkanı Şirin Yıldırım, AA muhabirine, projeyle kentte düzenlenen bir çalıştayda tanıştıklarını söyledi.

İlk başta arpa saplarından ne üretebileceklerini düşündüklerini belirten Yıldırım, zamanla bunlardan kağıt üretmeyi başardıklarını ifade etti.

Ürettikleri kağıtları farklı tasarımlarla çeşitli ürünlere dönüştürdüklerini anlatan Yıldırım, "Hayalimiz projeyi dünyaya tanıtmak, Adıyamanlı kadınların sesini daha geniş kitlelere duyurmak." dedi.

Kaynatıp rondodan geçirerek kağıt hamuru elde ediyorlar

Arpa saplarını önce kaynattıklarını, ardından yıkayıp rondodan geçirerek kağıt hamuru elde ettiklerini dile getiren Yıldırım, bu hamuru el yapımı kağıda dönüştürdüklerini kaydetti.

Eli Yaman Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Gülay Çelik de projeye mart ayında başladıklarını, çalıştayda kurulan işbirliğinin ardından üretim çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Hasat sonrasında tarlalarda kalan arpa saplarını toplayarak 2-3 saat kaynattıklarını anlatan Çelik, elde ettikleri kağıtları kurutup şekillendirerek farklı ürünler tasarladıklarını söyledi.

Ürünlerin proje paydaşları aracılığıyla New York'ta sergilendiğine dikkati çeken Çelik, "Adıyaman'ın adını New York'ta duyurmaktan gurur duyuyoruz. Ürünlerimizin bugün orada sergileniyor olması bizim için çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

Çelik, projeyi uzun yıllar sürdürmek istediklerini vurgulayarak, üretim yöntemlerini yüzlerce kadına öğretmeyi ve daha fazla kadının ekonomik kazanç elde etmesini sağlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.