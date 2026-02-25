Atık Kumaşlardan Oyuncak Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Atık Kumaşlardan Oyuncak Projesi

25.02.2026 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da kadınlar, atık kumaşlarla bebek ve hayvan figürleri üreterek aile bütçesine katkı sağlıyor.

Trabzon'daki tekstil atölyelerinden temin edilen atık kumaşlardan bebek ve hayvan figürleri üreten kadınlar, ürünleri satışa sunarak aile ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Her Okulun Projesi Olsun" projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar Halk Eğitimi Merkezi ve Trabzon Sınırlı Sorumlu Birlik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi işbirliğinde "Oyuncağa Dönüşen Kumaşlar Projesi" hayata geçirildi.

Kooperatif organizesinde, Trabzon Botanik Park'ta yer alan atölyede bir araya gelen 40 kadın, yaklaşık 6 aydır atık kumaşlardan hem geri dönüşüme katkı sağlamak hem de gelir etmek için oyuncak üretiyor.

Kursiyerler, parça kumaşlardan hazırladıkları bebek ve hayvan figürü kalıplarının içini yine kumaş kırpıntılarıyla dolduruyor.

Yelek, elbise ve etek gibi kıyafetler dikilen, yün ipten saç, toka ve çorap örülen bebekler ile hayvan figürleri, mayısta düzenlenecek sergide satışa sunulacak.

Ortahisar Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Giyim Üretim Alanı usta öğreticisi Filiz Kalaycı, AA muhabirine, tekstilde üretim sırasında ortaya çıkan atık kumaşları değerlendirmek için proje hazırladıklarını söyledi.

Oyuncakların kalıplarını tasarlayıp üretimini gerçekleştirdiklerini belirten Kalaycı, bebek ve hayvan figürlerinden oluşan oyuncaklarda seri üretime başladıklarını anlattı.

Kalaycı, kursiyerlerin ürünlerin satışından gelir elde edeceğini, düzenleyecekleri ilk serginin gelirini ise Lösemili Çocuklar Vakfı ile yardım kuruluşlarına bağışlayacaklarını ifade etti.

Kursta oyuncak yapımını öğrenerek bu işten gelir elde etmek isteyenlere kooperatif tarafından satış konusunda destek verileceğini vurgulayan Kalaycı, şunları kaydetti:

"Kursiyerlerimizin hemen hemen hepsi oyuncak yapmayı öğrendiler. Kesmeyi, biçmeyi, dikmeyi, kaşını, gözünü işlemeyi. Bir anlamda da bizim kültürümüz, biz bu oyuncaklarla büyüdük. Çocuklarımız plastik oyuncaklarla değil hem çevre dostu hem de sağlıklı, gelişmelerini destekleyecek oyuncaklarla büyüsünler istiyoruz. Bir amacımız da o. Kendi kültürümüzü çocuklarımıza aktarmak istiyoruz."

"Bez bebek kültürünün unutulmaması için yola çıktım"

Kursa katılan Sevim Emir, bez bebek kültürünün unutulmaması için yola çıktığını söyledi.

Emir, bebekler için örgü toka ve çorap yaptığını ifade ederek, hem duyarlılığı artırmak hem de yeni nesle çevre bilincini aşılamayı istediklerini belirtti.

Merve Üstün de atölyelerden temin edilen atık kumaşları oyuncaklara dönüştürdüklerini, çocukların organik ürünlerle oynamasını istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Hayvanlar, Ekonomi, Trabzon, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Atık Kumaşlardan Oyuncak Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arnavutköy’de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada Arnavutköy'de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada
Türkiye’den aldığı yeşil eriği ülkesinde kilosu 500 dolardan satıyor Türkiye'den aldığı yeşil eriği ülkesinde kilosu 500 dolardan satıyor
Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi
Jeffrey Epstein’in ABD’de 6 adet gizli deposu ortaya çıktı Jeffrey Epstein'in ABD'de 6 adet gizli deposu ortaya çıktı
Maç sırasında top çarpan martıdan acı haber Maç sırasında top çarpan martıdan acı haber
Milyonların kullandığı 13 bankaya soruşturma Milyonların kullandığı 13 bankaya soruşturma

14:38
Nereden nereye Bir dönem efsaneydi şimdi ayakta durmakta zorlanıyor
Nereden nereye! Bir dönem efsaneydi şimdi ayakta durmakta zorlanıyor
13:56
İstanbul’dan Ankara’ya sürdü, taksimetrede yazan rakama isyan etti
İstanbul'dan Ankara'ya sürdü, taksimetrede yazan rakama isyan etti
13:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin “İmralı’ya statü“ çağrısına yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin "İmralı'ya statü" çağrısına yanıt
13:51
Doğru olabilir mi Öğrencisi oruç tutan öğretmenin mesajı büyük tartışma yarattı
Doğru olabilir mi? Öğrencisi oruç tutan öğretmenin mesajı büyük tartışma yarattı
13:45
Bakan Gürlek duyurdu Bu görüntü tarih oluyor
Bakan Gürlek duyurdu! Bu görüntü tarih oluyor
13:17
Korkulan oluyor Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi
Korkulan oluyor! Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 14:43:49. #7.11#
SON DAKİKA: Atık Kumaşlardan Oyuncak Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.