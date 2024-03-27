Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde 2. Bayezid Minaresi'nde Söküm İşlemi Başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde 2. Bayezid Minaresi'nde Söküm İşlemi Başladı

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde çatlak tespitinin ardından restorasyona alınan 2. Bayezid Minaresi'nde söküm işlemleri başladı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, minarenin alemi ve kurşun örtüsü ile altındaki eski keçelerin söküldüğü belirtildi.

27.03.2024 00:12  Güncelleme: 00:15
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Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi restorasyonunda 2. Bayezid Minaresi'nde söküm işlemi böyle görüntülendi

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden çalışmalarla ilgili yazılı açıklama yapıldı

"Minarede çalışmalar alemin sökülmesi ile başlamıştır, daha sonra minarenin hasarlı kurşun örtüsü ve altındaki eski keçeler sökülmüştür"

İSTANBUL - Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde çatlak tespitinin ardından restorasyona alınan 2. Bayezid Minaresi'nde söküm işlemleri başladı. Tarihi minarede alem ve külahından başlanılarak gerçekleştirilen söküm işlemleri havadan görüntülendi. Vakıflar Genel Müdürlüğünden çalışmalarla ilgili yazılı açıklama ise, "Minarede çalışmalar alemin sökülmesi ile başlamıştır, daha sonra minarenin hasarlı kurşun örtüsü ve altındaki eski keçeler sökülmüştür" denildi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan restorasyon çalışmalarına devam ediliyor. Restorasyona alınan tarihi caminin, Topkapı Sarayı'na bakan bölümünde yer alan 2. Bayezid Minaresi'nde çelik iskele kurulmuştu. Çalışmalar esnasında tarihi minarede çatlak tespit edilmişti. Tespitin ardından minarenin sökülmesine karar verilerek ve onarımının yapılacağı bilgisi verilmişti. Yaklaşık 2 haftadır devam eden çalışmalarda alem yerinden kaldırıldı. 2. Bayezid Minaresi'ndeki külahın ise söküm işlemlerinin başladığı görüldü. Vakıflar Genel Müdürlüğü konuya ilişkin yazılı bir açıklama gerçekleştirdi.

"Minarede çalışmalar alemin sökülmesi ile başlamıştır"

Yazılı açıklamada, "Ayasofya-i Kebir Camii 2. Etap Restorasyon İşi'ne 06.10.2023 tarihinde yer teslimi yapılarak başlanılmıştır. Restorasyon kapsamında yapının dış mekanını oluşturan cephe, minare gibi alanlarında çalışılacaktır. İlk olarak çalışma alanı için çevre kapama yapılmış, 2. Bayezid Minaresi sökümü için onaylı proje doğrultusunda çelik minare platformu imalatı tamamlanmıştır. Minare platformu üstüne iskele kurulmuştur. 23.02.2024 tarihli bilim kurulu kararında tamamlanan minare iskelesine güvenlik amaçlı 1.5 santimetre boşluklu yanmaz file sarılmasına karar verilmiş ve imalat tamamlanmıştır. 2. Bayezid minaresinde Ayasofya Bilim Kurulu ve Koruma Bölge Kurulu kararları doğrultusunda şerefeye kadar söküm yapılarak, onaylı statik projesi kapsamında güçlendirme ve minarede gerekli taş imalatları yapılacaktır. Minarede çalışmalar alemin sökülmesi ile başlamıştır. Daha sonra minarenin hasarlı kurşun örtüsü ve altındaki eski keçeler sökülmüştür. Su almış ve niteliğini yitirmiş kurşun altı tahtası alınarak ve altındaki ahşap karkasın tespitleri yapılmış ve durum tespit paftaları hazırlanmıştır. Yapılan tespitlere göre 18 metre tek parça seren direği ve onu destekleyen 16 tane yaklaşık 11 metre uzunluğunda gönder direği mevcuttur" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA

Cami, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde 2. Bayezid Minaresi'nde Söküm İşlemi Başladı - Son Dakika

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