Ayder Şenliği\'nde Heyecan Dolu Boğa Güreşleri

Bu yıl 30.'su düzenlenen geleneksel Ayder Galerdüzü Kültür, Sanat ve Doğa Şenliği çerçevesinde düzenlenen boğa güreşleri heyecan veren görüntülere sahne oldu.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası Galerdüzü mevkiinde düzenlenen Geleneksel Ayder Galerdüzü Kültür, Sanat ve Doğa Şenliği'nin ilk gününde boğa güreşleri heyecanı yaşandı. Karadeniz'in en önemli kültürel organizasyonları arasında yer alan etkinlik, bu yıl da boğa sahiplerini ve güreş tutkunlarını bir araya getirdi. Şenlik kapsamında arenaya çıkan boğalar, izleyenlere çekişmeli mücadeleler sunarken dün sabah saatlerinde başlayan organizasyonda farklı kategorilerde gerçekleştirilen karşılaşmalar 2. gününde de devam etti. Güreş alanında zaman zaman büyük heyecan yaşanırken, boğa sahipleri de hayvanlarını desteklemek için arena çevresinde yerlerini aldı. - RİZE