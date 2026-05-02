Aydın\'da uçurtmalar gökyüzünü renklendirdi

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen uçurtma şenliği, çocuklar ve ailelerin yoğun katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun her yaştan vatandaşı sosyal etkinliklerle buluşturma hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen şenlikte, çocuklar gökyüzünü rengarenk uçurtmalarla süsledi. Hafta sonu etkinliği olarak düzenlenen organizasyonda minikler doyasıya eğlenirken, aileler de keyifli anlar yaşadı. Şenlik alanında Büyükşehir Belediyesi tarafından yüzlerce uçurtma çocuklara ücretsiz olarak dağıtıldı. Kültür Merkezleri eğitmenlerinin rehberliğinde uçurtmalarını uçuran çocuklar, gün boyu eğlenceli vakit geçirdi. Etkinlikte ayrıca katılımcılara çeşitli ikramlar da sunuldu. Renkli anların yaşandığı şenlik, çocuklar için unutulmaz bir deneyime dönüşürken, aileler organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN