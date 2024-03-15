Aydın\'da üniversite öğrencileri özel eğitim merkezinde öğrencilerle eğlendi

Kımıl Dağı'ndaki steller Kommagene'nin dini tarihe yeni bir soluk kazandırdı

Kımıl Dağı'ndan taşınan ve ön okuması yapılan 2 bin 100 yıllık 2 stel, Antik Kommagene'nin dini tarihine dair bilgilere yeni bir soluk kazandırdı. Steller üzerindeki yazıtlar incelenerek Kommagene Kralı Antiochos'un sözleri ve kanunları ortaya çıkarıldı. Bu keşif, Antik Kommagene'nin dini tarihine dair bilgilerin daha da ileri araştırmaları teşvik ettiği belirtildi.