Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Aydın Kültür ve Sanat Şenliği başladı. Etkinliklerin ilk adresi Yenipazar ilçesi oldu.

Mine Artu'nun kaleme aldığı, sevilen oyuncular Necmi Yapıcı ve Nihan Durukan'ın sahnelediği tek perdelik komedi oyunu 'İyi Delirdik', Yenipazar'da vatandaşlarla buluştu. İzleyiciler, oyun boyunca keyifli anlar yaşadı. Etkinliğe katılan vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinliklerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kültür ve Sanat Şenliği, kentin dört bir yanında vatandaşlarla buluşmayı sürdürecek. 'İyi Delirdik' oyunu 31 Mart Salı günü Efeler'de, 1 Nisan Çarşamba günü Karacasu'da, 2 Nisan Perşembe günü İncirliova'da, 3 Nisan Cuma günü Koçarlı'da, 4 Nisan Cumartesi günü Didim'de ve 5 Nisan Pazar günü Nazilli'de sahnelenecek.

Aydın Kültür ve Sanat Şenliği etkinlikleri kapsamında 31 Mart Salı günü Yenipazar'da 'Klasik Müzik' konseri, 1 Nisan Çarşamba günü İncirliova'da 'Anadolu'dan Türküler' konseri, 2 Nisan Perşembe günü Yenipazar'da 'Kader Böyleymiş' tiyatrosu, 6 Nisan Pazartesi günü Yenipazar'da 'Çalıkuşu' tiyatrosu, 7 Nisan Salı günü Efeler'de 'Çalıkuşu' tiyatrosu, 8 Nisan Çarşamba günü İncirliova'da 'Çalıkuşu' tiyatrosu, 9 Nisan Perşembe günü İncirliova'da 'Çalıkuşu' tiyatrosu ve Karacasu'da 'Kader Böyleymiş' tiyatrosu sahnelenecek.

Etkinlikler; Yenipazar'da Atatürk Kültür Merkezi'nde, Efeler'de Şükran Güngör - Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda, Karacasu'da Karacasu Kültür Merkezi'nde, İncirliova'da İncirliova Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda, Koçarlı'da Mevlüt Şahinci Konferans Salonu'nda, Didim'de Atatürk Kültür Merkezi'nde ve Nazilli'de Yeşilyurt Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

Etkinlikler için ücretsiz biletler; Yenipazar'da Yenipazar Belediyesi'nden, Efeler'de Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nden, Karacasu'da Karacasu Kültür Merkezi AYBA biriminden, İncirliova'da İncirliova Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nden, Koçarlı'da Aydın Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası AYBA biriminden, Didim'de Atatürk Kültür Merkezi'nden ve Nazilli'de 23 Nisan Parkı Öğrenci Çalışma Salonu'ndan temin edilebilecek. - AYDIN