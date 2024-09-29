Ayşe'nin Mısır Kabuklarıyla Ürünleri - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Ayşe'nin Mısır Kabuklarıyla Ürünleri

Ayşe\'nin Mısır Kabuklarıyla Ürünleri

Trabzonlu Ayşe Birinci, mısır kabuklarından hediyelik eşyalar yaparak gelir elde ediyor.

29.09.2024 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da yaşayan Ayşe Birinci, mısır hasadı sonrası değerlendirmek amacıyla ayırdığı kabukları hediyelik eşyaya dönüştürüyor.

Sürmene ilçesindeki bahçesinden topladığı mısırların kabuklarını kurutan, ardından da kumaş boyasıyla renklendirerek tığla çanta, sepet, tabak altlığı, şapka, bebek, anahtarlık, gelin çiçeği, yaka iğnesi ve kolye hazırlayan Birinci, ürünleri çevresindekilerin yanı sıra internet üzerinden de satışa sunarak gelir elde ediyor.

55 yaşındaki Ayşe Birinci, AA muhabirine, 4 yıl önce internette yumurta sepeti örmek için araştırma yaparken mısır kabuklarından hazırlanan ürünlerle karşılaştığını söyledi.

Yabancıların mısır kabuğunu daha çok değerlendirdiğini belirten Birinci, "Videoları izleyerek ben de yaptım. Sonra yavaş yavaş isteğe göre çanta, şapka yapmaya çalıştım. İnsanlar gördükçe ve sevdikçe daha çok şeyler yapmaya başladım. Kapı süsleri yaptım, iskemle üzeri örmeye başladım." dedi.

Kursiyerlere mısır kabuğundan eşya yapmayı öğretiyor

Birinci, yıllar önce de Trabzon'da mısır kabuklarından sandalye ören kadınlar olduğunu anlatarak, "O zaman, 'Biz niye yapmıyoruz, seccade, deniz hasırları örmüyoruz?' diye düşünmeye başladım. Yaptım, güzel de oldu. Öğrenebileceğim bir kurs yoktu, o yüzden kendimi geliştirdim. Sınavlara girerek usta öğretici belgesi aldım, talep gelince de Halk Eğitimi Merkezinde kadınlara öğretiyorum." diye konuştu.

Her geçen gün yaptığı işi geliştirdiğini vurgulayan Birinci, mısır kabuklarından plaj şemsiyesi yapmayı planladığını belirtti.

Ayşe Birinci, ürünlere talebin fazla olduğunu dile getirerek, "Hedefim yurt dışına ürün satmak, dışarıya açılmayı düşünüyorum. Artık insanlar bizim de bir şeyler yaptığımızı görsünler. İsteğim mısır kabuğunun sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde 'Bunlar da Türkiye'den gelmiş' denmesini istiyorum. 'Bunlar da Türk insanının yaptığı ürünler' denmesini ve talep görmesini istiyorum." ifadesini kullandı.

Birinci, ördüğü çantaları 500 lira, kolye ve anahtarlıkları 150 lira, bebekleri ise 350 liradan satışa sunduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Ekonomi, trabzon, Tarım, Kadın, Yaşam, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ayşe'nin Mısır Kabuklarıyla Ürünleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:34 Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: İsrail için kurduğumuz birimin başındaki isim MOSSAD ajanı çıktı Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: İsrail için kurduğumuz birimin başındaki isim MOSSAD ajanı çıktı
23:23 Hizbullah’ta Nasrallah’ın yerine kuzeni Haşim Safiyeddin geldi Hizbullah'ta Nasrallah'ın yerine kuzeni Haşim Safiyeddin geldi
22:54 Kabine, yarın toplanıyor Masada kritik konu başlıkları var Kabine, yarın toplanıyor! Masada kritik konu başlıkları var
21:55 8 gün resmen buhar olmuş Narin’in amcalarından biri bu sefer fena köşeye sıkıştı 8 gün resmen buhar olmuş! Narin'in amcalarından biri bu sefer fena köşeye sıkıştı
12:43 Muslera’dan kafa karıştıran paylaşım Herkes aynı yorumu yapıyor Muslera'dan kafa karıştıran paylaşım! Herkes aynı yorumu yapıyor
12:30 Nasrallah’tan sonra Hizbullah bir ağır darbe daha aldı Komutan Nebil Kaouk öldürüldü Nasrallah'tan sonra Hizbullah bir ağır darbe daha aldı! Komutan Nebil Kaouk öldürüldü
12:02 Serenay Sarıkaya, Altın Koza Film Festivali’ne damga vurdu Serenay Sarıkaya, Altın Koza Film Festivali'ne damga vurdu
11:02 Tonlarca bombayla hedef alındı Nasrallah’ın komuta merkezinden geriye bu görüntüler kaldı Tonlarca bombayla hedef alındı! Nasrallah'ın komuta merkezinden geriye bu görüntüler kaldı
10:59 Düğünde paralar valize sığmadı Geline 3 kilo altın, damada 4 milyon TL takıldı Düğünde paralar valize sığmadı! Geline 3 kilo altın, damada 4 milyon TL takıldı
10:46 Şimşek’ten vatandaşlara uyarı: ’Kredi kartı geçmiyor’ diyen işletmeleri hemen ihbar edin Şimşek'ten vatandaşlara uyarı: 'Kredi kartı geçmiyor' diyen işletmeleri hemen ihbar edin
10:30 Nasrallah’ı öldüren operasyonun detayları netleşti 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar Nasrallah'ı öldüren operasyonun detayları netleşti! 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar
10:26 Bülent Ersoy’un Ahu Tuğba’nın cenazesine neden katılmadığı ortaya çıktı Bülent Ersoy'un Ahu Tuğba'nın cenazesine neden katılmadığı ortaya çıktı
10:13 Yazılım hatası pahalıya patladı 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı Yazılım hatası pahalıya patladı! 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı
10:00 Ronaldo, İspanya’daki oteli için iş ilanı verdi Maaş 90 bin TL’yi buluyor Ronaldo, İspanya'daki oteli için iş ilanı verdi! Maaş 90 bin TL'yi buluyor
09:16 Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğlunun doğum gününü kutladı Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğlunun doğum gününü kutladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2024 05:22:39. #1.11#
SON DAKİKA: Ayşe'nin Mısır Kabuklarıyla Ürünleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement