Ayvacık\'ta Doğa ve Kültür Gezisi

Atakum Doğu Karadenizliler Derneği üyeleri, Samsun'un Ayvacık ilçesinde düzenlenen gezi programında doğa ve yöresel kültürle buluştu.

Program kapsamında Hasan Uğurlu Baraj Gölü çevresini gezen katılımcılar, göl manzarasını ilgiyle izledi. Katılımcılar, gölün uzunluğu ve doğal güzelliğiyle dikkati çektiğini belirtti.

Doğası, temiz havası ve su kaynaklarıyla öne çıkan Ayvacık'taki gezi programında tulum eşliğinde müzikler çalındı, horon ve yöresel oyunlar oynandı.

Atakum Doğu Karadenizliler Derneği Başkanı Cihat Oral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ayvacık ilçesinin doğal güzelliklerinin hayranlık uyandırdığını söyledi.

Oral, "Ayvacık gerçekten anlatıldığı kadar varmış, hatta fazlası. Doğası, havası ve insanlarının samimiyeti bizi çok etkiledi. Hasan Uğurlu Baraj Gölü'nün manzarası büyüleyici, burası kesinlikle yeniden gelmek isteyeceğimiz bir yer. Karadeniz'in bu saklı cennetini görmek bizim için unutulmaz bir deneyim oldu." ifadelerini kullandı.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte katılımcılar, keyifli anlar yaşadı.

Dernek üyeleri, programın Samsun'un doğal güzelliklerinin tanıtımına katkı sunduğunu ifade etti.