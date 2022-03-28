Ayvalık Kadın Oyunları Festivali "Acı Kaybımız" oyunuyla sona erdi - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Kadın Oyunları Festivali, ünlü oyuncu Lale Mansur ve genç oyuncu Gizem Aldemir'in oynadığı "Acı Kaybımız" adlı kara komedi oyunla sona erdi.

Oyunda, farklı sosyal sınıflarda yer alan kadınların yaşamlarından hikayeler aktarıldı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve eşi Canan Ergin, oyunun ardından Lale Mansur ile Gizem Aldemir'e plaket ve çiçek takdim etti.

Mesut Ergin konuk sanatçıları oyun performansı için tebrik ederek Dünya Tiyatro Günü'nü kutladı.

Ayrıca Ergin, Kadın Oyunları Festivali programında 5 gün süresince sahnelenen 5 oyunda salonu dolduran Ayvalık seyircisine ilgilerinden dolayı teşekkürlerini iletti.