Ayvalık\'ta uluslararası kültür köprüsü

Ayvalık, 10. Uluslararası Deniz ve Kum Günleri Festivali kapsamında düzenlenen halk oyunları gösterilerine ev sahipliği yaptı. Farklı ülkelerin renkli kültürlerini ve geleneksel danslarını körfeze taşıyan etkinlikler, izleyicilere unutulmaz bir kültürel şölen sundu.

Kuzey Ege'nin turizm ve kültür başkenti Ayvalık, uluslararası çapta anlamlı bir organizasyona daha ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyor. Bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen Uluslararası Deniz ve Kum Günleri Festivali kapsamında düzenlenen halk oyunları gösterileri, dünya kültürlerini aynı sahnede buluşturdu. Farklı coğrafyalardan gelen konuk dans toplulukları, kendilerine has geleneksel ritimleri ve rengarenk yöresel kostümleriyle Ayvalık sokaklarında ve sahnelerinde adeta görsel bir şölen oluşturdu.

Festival coşkusu Kırlangıç ve Altınova'ya taşındı

Farklı kültürlerin dostluk ve barış köprüleri kurduğu görkemli gösteriler, kentin iki önemli çekim merkezinde halkla buluştu. Festival kapsamında hazırlanan özel sahne performansları, kentin yeni nesil sosyokültürel yaşam alanı olan Kırlangıç Yaşam Merkezi ile turizmin gözbebeği lokasyonlarından Altınova İskele Sahili'nde gerçekleştirildi. Her iki noktada da kurulan platformlarda sahne alan ekipler, enerjik performansları ve kültürel zenginlikleriyle izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Vatandaşlardan ücretsiz gösterilere yoğun ilgi

Ayvalık Belediyesi'nin destekleriyle festival coşkusunu ilçenin dört bir yanına yayan etkinlikler, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Ayvalıklılar ve ilçede bulunan yerli ve yabancı turistler, dünya halklarının birbirinden özel ve mistik halk oyunları performanslarını ücretsiz olarak yakından izleme fırsatı buldu. Alkışlar eşliğinde izlenen gösteriler, yaz sezonunun başında ilçenin kültürel hayatına büyük bir dinamizm kazandırdı. Yetkililer, bu tür uluslararası organizasyonların Ayvalık'ın dünya çapında tanıtılmasına ve kültürel bağların güçlenmesine katkı sağlamaya devam edeceğini belirtti. - BALIKESİR