Ayvalık'ta Balkan kültürünün yaşatıldığı "Teferic Şenlikleri" başladı - Son Dakika
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Ayvalık'ta Balkan kültürünün yaşatıldığı "Teferic Şenlikleri" başladı

20.05.2022 14:59
Ayvalık'ta Balkan kültürünün yaşatıldığı "Teferic Şenlikleri" başladı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıl ara verilen Balkan kültürünün en önemli geleneklerinden Teferic Şenlikleri başladı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıl ara verilen Balkan kültürünün en önemli geleneklerinden Teferic Şenlikleri başladı.

Boşnak kökenli vatandaşların yoğun olduğu Küçükköy Mahallesi'nde 5'incisi düzenlenen şenlikte, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkanı Mesut Ergin, daire amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı kortej yürüyüşü sonrası sokak sanatçıları ve halk dansları ekipleri gösterilerini sundu.

Yaman, açılışta yaptığı konuşmada, Ayvalık'ın zeytiniyle, zeytinyağıyla, deniziyle, adalarıyla, yeşiliyle, ormanıyla dünyanın en güzel kentlerinden olduğunu söyledi.

İlçeyi anlamlı kılan hususlardan birinin, tarihi olduğunu vurgulayan Yaman, şöyle devam etti:

"Ayvalık'ın sosyal yapısını incelediğimizde aslında Türk milletinin tarihinde çok önemli bir döneme şahitlik ettiğini de görebiliyoruz. Mübadele ile Girit'ten, Midilli'den, savaşlar nedeniyle Balkanlar'dan buraya gelen vatandaşlarımız, Türk milletinin son asırda yaşadığı acı olaylara şahitlik etmişlerdir. Hem yemekleri hem folklorik ögeleriyle Boşnak kültürü de böyle temayüz etmiştir."

Ergin ise salgından dolayı bu şenlikler dahil birçok programa ara vermek zorunda kaldıklarını hatırlatarak, Balkan ülkelerinde tefericin, doğanın uyanışı, baharın simgesi anlamına geldiğini aktardı.

Şenliklerin çok güzel geçtiğini dile getiren Ergin, "2 yılın ardından tekrar buluşmak, bir arada olmak, eğlenmek, neşelenmek, yerel yemeklerin tadına bakmak, coşkuyu doyasıya yaşamak için buradayız. Hep birlikte keyfini çıkaralım." dedi.

Konuşmaların ardından şenlik alanında kurulan Balkan kültürüne ait yiyecek, giysi, hediyelik eşya stantları gezildi.

Teferic Şenlikleri konser ve çeşitli etkinliklerle yarın sona erecek.

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Kaynak: AA

Mesut Ergin, Balıkesir, Küçükköy, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ayvalık'ta Balkan kültürünün yaşatıldığı 'Teferic Şenlikleri' başladı - Son Dakika


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