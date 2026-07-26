Ayvalık'ta Türk Halk Müziği Derneği Moral Yemeği Düzenledi - Son Dakika
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Ayvalık'ta Türk Halk Müziği Derneği Moral Yemeği Düzenledi

Ayvalık\'ta Türk Halk Müziği Derneği Moral Yemeği Düzenledi
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Ayvalık-Küçükköy Türk Halk Müziği Derneği, yaz konserleri öncesi moral yemeği ile bir araya geldi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Türk Halk Müziği'ni 7'den 77'ye geniş kitlelere sevdirmeyi amaçlayan Ayvalık- Küçükköy Türk Halk Müziği Derneği üyeleri, yaz sezonunda gerçekleştirecekleri yoğun konser programı öncesinde Sarımsaklı'daki Harputlu Restoran'da düzenlenen moral yemeğinde bir araya geldi.

Dernek Başkanı Nezihe Baltacı ile Koro Şefi Selami Seler'in öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyonda yaklaşık 100 dernek üyesi ve davetli yer aldı. Samimi bir atmosferde geçen gecede katılımcılar, özenle hazırlanan yemeklerin tadını çıkarırken hep birlikte seslendirdikleri türkülerle adeta konser provası yaptı.

Birlik ve beraberlik ruhunun ön plana çıktığı gecede amatör sanatçılar, yaz boyunca verecekleri ücretsiz konserlere hazır olduklarının mesajını verdi. Türk Halk Müziği eserlerinin hep bir ağızdan seslendirildiği program, renkli görüntülere sahne olurken katılımcılar da gönüllerince eğlendi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dernek Başkanı Nezihe Baltacı, yaz sezonunda dolu dolu bir konser takvimi hazırladıklarını belirterek şunları söyledi:

"Bu yaz sezonunda Ayvalık'ın Altınova, Sarımsaklı ve Sahilkent-Engürü Sitesi'nde üç büyük ücretsiz konser vereceğiz. Bunun yanı sıra Ayvalık dışındaki çeşitli il ve ilçelerde de konserlerimiz olacak. Bu yoğun konser maratonu öncesinde üyelerimiz ve bizlere her zaman destek veren dostlarımızla bir araya gelmek, moral depolamak istedik. Çok güzel bir gece yaşadık. Bu özel organizasyonda bizleri yalnız bırakmayan herkese gönülden teşekkür ediyorum."

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren etkinlikte dostluk, dayanışma ve müzik bir araya gelirken, dernek üyeleri yeni konserler öncesinde moral depolayarak hazırlıklarını sürdürdü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Ayvalık'ta Türk Halk Müziği Derneği Moral Yemeği Düzenledi - Son Dakika

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