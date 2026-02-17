Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Azerbaycan Gecesi" konserini sanatseverlerle buluşturacak.
MDOB'un açıklamasına göre, Azerbaycan'ın zengin müzikal mirasının sahneye taşınacağı konser, 19 Şubat Perşembe saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Piyanoda Tuğçe Göksal'ın performans sergileyeceği gecede, Itır Gözde Tuğun, Nihan Çetin Aydın, Nilsu Karaarslan, Emrah Sözer ve Cumhur İbili solist olarak sahneye çıkacak.
Konserde, Azerbaycanlı bestecilerin eserlerinden oluşan repertuvar seslendirilecek.
Son Dakika › Kültür Sanat › Azerbaycan Gecesi Mersin'de - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?