Azerbaycanlı gazeteci gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika
Üye Girişi

Azerbaycanlı gazeteci gözyaşlarını tutamadı

18.07.2022 15:07

Azerbaycanlı gazeteci gözyaşlarını tutamadı YAFEM 16. Türk Dünyası Gazeteciler Buluşması'nda söz alan Azerbaycanlı gazeteci, Azerbaycan'ın Karabağ topraklarını geri alınmasında destekleri için Türk dünyasına teşekkür ederken, gözyaşlarına hakim olamadı.

Azerbaycanlı gazeteci gözyaşlarını tutamadı

YALOVA - YAFEM 16. Türk Dünyası Gazeteciler Buluşması'nda söz alan Azerbaycanlı gazeteci, Azerbaycan'ın Karabağ topraklarını geri alınmasında destekleri için Türk dünyasına teşekkür ederken, gözyaşlarına hakim olamadı.

Yalova Folklor Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen Türk Dünyası Gazeteciler Buluşması'nın açılış oturumu İl Özel İdare Toplantı Salonu'nda yapıldı. YAFEM Başkan Yardımcısı Fikret Kır, Yalova'nın Türk dünyasının Davos'u yapmak istediklerini söyledi.

İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel ise Türk dünyasının en önemli faaliyetlerinden birini icra ettiklerini dile getirdi. Soygüzel, YAFEM'in Türk dünyası adına çok önemli işlere imza attığını dile getirerek, "Türk Dünyası medya buluşması bu anlamada çok önemli sonuçları ortaya koyacaktır. Geçen yıl zaferle sonuçlanan Karabağ Savaşı, Türk dünyasının gönlüne su serpmiştir. Bu yıl da Rusya- Ukrayna Savaşı var. Türk dünyasının farklı bölgelerinde farklı sıkıntılar söz konusu. Pandemi sonrası ortaya çıkan gıda krizi, bazı bölgelerde kıtlık söz konusu. Dolayısıyla Türk dünyasının gündemi her yıl olduğu gibi bu yıl da son derece yüklü" dedi.

Programda söz alan Azerbaycanlı gazeteci Sevinç Hankizi Suleymanova da konuşma yaparken duygulu anlar yaşadı. Konuşmasında gözyaşlarını tutamayan Suleymanova, "Çok mutluyum çünkü Karabağ'ı aldık. Tüm Türk dünyasına teşekkür ederiz, sevincimizi paylaşan herkese" dedi.

YORUMLAR
500
Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen, Azerbaycan'da Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen, Azerbaycan'da AB, Azerbaycan'dan gaz tedarikini artıracak AB, Azerbaycan'dan gaz tedarikini artıracak
Kaynak: İHA

Azerbaycan, Yalova, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Azerbaycanlı gazeteci gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:21 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı: Tahıl koridoru konusunda anlaşmaya varıldı
15:08 Dekan sekreterinin gizemli ölümü! Cansız bedeni boruya asılı halde bulundu, ekipler soruşturma başlattı
14:58 Kayınpeder istedi damat adayı kırmadı! Kız isteme töreninde araba baktılar
14:56 CHP Diyarbakır İl Başkanlığı'na Gönül Özel'in yerine kayyum atandı
14:54 Sturm Graz'a karşı Fenerbahçe gerçeği sonuca etki edecek mi? Dinamo Kiev sonrası hesaplar oluşturuldu
14:49 8 saatlik çalışma süreleri hakkında konuşan Bakan Bilgin: 25 yıl sonra 6 saat ya da daha az olabilir
14:43 AK Partili Metin Külünk, Türkiye'deki zenginleri ve teknokratları eleştirdi: Dar bir elit kesim servetine servet katıyor
14:36 Sermiyan Midyat'tan uçakta dil tepkisi: Herkes Arapça konuşuyor, umarım Trabzon'a gidiyorum
14:27 Selçuk Ural'dan oğlu Hakan Ural hakkında gündemi sarsan sözler: Tek gecelik ilişkimin ürünü
14:27 Cristiano Ronaldo'dan şaşırtan hamle! İspanya'ya dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2022 15:26:41. #1.11#
SON DAKİKA: Azerbaycanlı gazeteci gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement