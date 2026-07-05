Bafra\'da Gürcü ve Kıbrıs Türk kültürü aynı sahnede buluştu

Samsun'un Bafra ilçesinde, Samsun Gürcü Kültür Derneği ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefke Yedi Dalga Folklor Derneği iş birliğinde düzenlenen "Kültürlerin Dansı" programında Gürcü ve Kıbrıs Türk halk oyunları sahnelendi.

Bafra Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Karadeniz'in Gürcü kültürü ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin folklorik değerleri aynı sahnede buluştu. Geleneksel halk oyunları ve yöresel ezgiler eşliğinde gerçekleştirilen gösteriler, izleyicilerden alkış aldı.

Programın açılışında konuşan Samsun Gürcü Kültür Derneği Başkanı Eyüp Yılmaz, dernek olarak Gürcü kültürünü yaşatmanın yanı sıra Samsun'un kültürel zenginliğini tanıtarak kültür turizmine katkı sunmayı amaçladıklarını söyledi. Gürcü dilinin yaklaşık 3 bin yıllık resmi alfabeye sahip olduğunu belirten Yılmaz, Gürcü çok sesli müziğinin UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer aldığını ifade etti. Dernek bünyesinde Gürcü dili kursları ile çok sesli koro çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Yılmaz, kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarına devam ettiklerini dile getirdi.

Program kapsamında Samsun Gürcü Kültür Derneği ile Lefke Yedi Dalga Folklor Derneği ekipleri, Gürcü ve Kıbrıs Türk halk oyunlarından oluşan gösterilerini sahneledi.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen program, emeği geçenlere teşekkür edilmesinin ardından sona erdi. - SAMSUN