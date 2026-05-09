Bafra Fen Lisesi'nden konser - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bafra Fen Lisesi'nden konser

Bafra Fen Lisesi\'nden konser
09.05.2026 09:41  Güncelleme: 09:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Bafra Fen Lisesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği konserde, halk oyunları gösterisi ve korodan oluşan zengin bir program sundu. Konser, okul yönetimi ve öğretmenlerin katkılarıyla büyük bir ilgiyle izlendi.

Samsun Bafra Fen Lisesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bir konser verdi.

Bafra Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda ilk olarak sahneye çıkan Bafra Fen Lisesi Halk Oyunları Ekibi, sergilediği gösteriyle davetlilerden büyük alkış aldı.

Ardından Bafra Fen Lisesi Korosu, Müzik Öğretmeni Emrah Fidan'ın şefliğinde sevilen eserleri seslendirdi. Konserin birinci bölümünde Bafra Fen Lisesi Marşı'nın ardından İngilizce ezgiler, Meksika halk ezgisi ve Japon halk ezgisi icra edildi. Konserin ikinci bölümünde ise koro ve solo performanslarla sevilen halk müziği eserleri seslendirildi.

Program sonunda Bafra Fen Lisesi Müdürü Uğur Alev, Bafra Fen Lisesi Müzik Öğretmeni Emrah Fidan ile Görsel Sanatlar Öğretmeni Selda Özçelik'e buket takdim ederek öğretmenleri ve öğrencileri tebrik etti.

Müdür Uğur Alev yaptığı konuşmada, "Böylesine güzel bir konserin gerçekleşmesinde emeği bulunan Müzik Öğretmeni Emrah Fidan'a, Görsel Sanatlar Öğretmeni Selda Özçelik'e, katkı sunan herkese ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Konsere STK temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve çok sayıda davetli katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bafra Fen Lisesi'nden konser - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da gece kulübü ve restoranlara sahte içki operasyonu: 2 ton 350 litre alkol ele geçirildi İstanbul'da gece kulübü ve restoranlara sahte içki operasyonu: 2 ton 350 litre alkol ele geçirildi
Hüseyin Tatlı’dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler: Bıçak kemiğe dayandı Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler: Bıçak kemiğe dayandı
Yeni yasa teklifi Meclis’e geliyor: Tarım arazilerinde kooperatif üzerinden yapılaşmaya son Yeni yasa teklifi Meclis'e geliyor: Tarım arazilerinde kooperatif üzerinden yapılaşmaya son
Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı 4 kişi öldü, 26 kişi yaralandı Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! 4 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
Aleyna Çakır’ın ölümünde Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu Aleyna Çakır'ın ölümünde Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu
Türkiye sınırına dev yatırım üssü kuruluyor: 250 bin kişiye iş, 5 milyar dolar ihracat Türkiye sınırına dev yatırım üssü kuruluyor: 250 bin kişiye iş, 5 milyar dolar ihracat

10:59
Türkiye Basın Federasyonu’ndan Sinan Burhan’ı hedef alan Özgür Özel’e tepki
Türkiye Basın Federasyonu’ndan Sinan Burhan'ı hedef alan Özgür Özel'e tepki
10:25
Yapay zeka mı gerçek mi AK Partili vekilin fotoğrafları tartışma yarattı
Yapay zeka mı gerçek mi? AK Partili vekilin fotoğrafları tartışma yarattı
10:05
Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport hakkı geliyor
Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport hakkı geliyor
09:02
Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon Tek cümle söyledi
Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon! Tek cümle söyledi
08:26
Gaziantep’te motorcunun çarptığı küçük çocuk metrelerce savruldu
Gaziantep'te motorcunun çarptığı küçük çocuk metrelerce savruldu
08:00
Resmi Gazete’de dikkat çeken atama Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 11:07:55. #7.13#
SON DAKİKA: Bafra Fen Lisesi'nden konser - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.