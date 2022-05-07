Baharın müjdecisi, "Hıdırellez" Kocaeli'de büyük coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Baharın müjdecisi, "Hıdırellez" Kocaeli'de büyük coşkuyla kutlandı

07.05.2022 16:49

Baharın müjdecisi, "Hıdırellez" Kocaeli'de büyük coşkuyla kutlandı Baharın müjdecisi, birliğin, beraberliğin simgesi "Hıdırellez" Kocaeli'de büyük bir coşku ile kutlandı.

Baharın müjdecisi, "Hıdırellez" Kocaeli'de büyük coşkuyla kutlandı

KOCAELİ - Baharın müjdecisi, birliğin, beraberliğin simgesi "Hıdırellez" Kocaeli'de büyük bir coşku ile kutlandı. Balören Köyündeki şenlikler adeta karnaval havasında yaşandı.

Kocaeli'de geleneksel Hıdırellez etkinliklerinin bu yılki adresi İzmit'in Balören Köyü oldu. Adeta panayır yerine dönen köyde renkli görüntüler oluştu. Vatandaşlar için oluşturulan festival alanı, çocuk parkı, hediyelik eşya stantları gibi alanlar büyük ilgi gördü. Yöresel kıyafetlerle oyunlar sergilenirken semah gösterisi de yapıldı. Etkinlik çerçevesinde sahne alan türkücü Serpil Efe de Kocaelilileri coşturdu.

"Halay da bizim horon da bizim"

Etkinlik çerçevesinde konuşma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Halay da bizim horon da bizim. Bunlar ülkemize zenginlik katıyor. Hızır ile İlyas'ın buşuştuğu bir günde bizim de burada buluşmamız yapmamız gereken bir davranıştı. Böyle günlerde bir araya gelmeyi, bir olmayı başarmalıyız. Başardığımızı görmekten gurur duyuyorum. Bizim memleketimizin coğrafyası zor. Üzerinde binbir hesabın yapışldığı zorlu bir coğrafyada yaşıyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatan için çok vatan evladı canına dişine taktı. Bu vatan bize yurt oldu. Buradan onlara selam olsun. Bu kültürleri sonraki nesillere aktarmak için buradayız. Bayramımız kutlu olsun" şeklinde konuştu.

"Bugün Hıdırellez şenliğini yaşıyoruz"

Etkinliğe katılan vatandaş Aygül Sancak ise, "Bugün Hıdırellez şenliğini yaşıyoruz. Bugün de Balören köyündeyiz. Burada şu an ortam çok güzel. Yemekler veriliyor, lokmalar dağıtıldı, konserler verildi, semah gösterileri yapıldı. Geldiğimizden beri son derece eğleniyoruz. Bazı tanıtımlar yapıldı. Bizim için çok güzel bir etkinlik oldu" ifadelerini kullandı.

Baharın müjdecisi, Hıdırellez Kocaeli'de büyük coşkuyla kutlandı
Baharın müjdecisi, Hıdırellez Kocaeli'de büyük coşkuyla kutlandı
Baharın müjdecisi, Hıdırellez Kocaeli'de büyük coşkuyla kutlandı
Baharın müjdecisi, Hıdırellez Kocaeli'de büyük coşkuyla kutlandı

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Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Baharın müjdecisi, 'Hıdırellez' Kocaeli'de büyük coşkuyla kutlandı - Son Dakika


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