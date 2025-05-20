Bakan Ersoy\'dan Kültür ve Sanat Vizyonu Toplantısı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleriyle bir araya geldiklerini belirterek, "Ülkemizin kültür ve sanat vizyonuna yönelik istişarelerde bulunduk. Ortak hedefimiz; Türkiye Yüzyılı'na yakışır şekilde, kültürel mirasımızı yaşatarak geleceğe taşımak. Görevlerine yeni başlayan kıymetli kurul üyelerimize başarılar diliyor, çalışmalarının ülkemize hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.