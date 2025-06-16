Bakan Ersoy: "Kültür ve sanatla daha güçlü bir Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz" - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bakan Ersoy: "Kültür ve sanatla daha güçlü bir Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz"

16.06.2025 13:54
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Bakan Ersoy: "Kültür ve sanatla daha güçlü bir Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz" Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım atarken, kültür ve sanatla daha güçlü bir Türkiye hedefi doğrultusunda sizlerle birlikte çalışmaya devam...

Bakan Ersoy: "Kültür ve sanatla daha güçlü bir Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz"

ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım atarken, kültür ve sanatla daha güçlü bir Türkiye hedefi doğrultusunda sizlerle birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Resim ve Heykel Müzesi'nde Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün 90. Yıl Dönümü Programı'na katıldı. Resim ve Heykel Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Bakan Ersoy, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün 90. yıl dönümünü kutladı. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün sadece bir kamu kurumu değil, aynı zamanda sanatı toplumla buluşturan bir köprü, sanatçılar için bir okul ve kültürel belleği yaşatan bir kurum olduğuna dikkat çeken Ersoy, bu köklü belleğin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü vizyonu ve desteğiyle daha da güçlendiğini belirtti.

"Cumhurbaşkanımızın kültür sanat talimatları yerini buldu"

Kültür ve sanat alanındaki prestij projeleri hayata geçirirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği talimatları hatırlatan Bakan Ersoy, "Cumhurbaşkanımız ülkemiz adına kültür sanat alanındaki prestij projelerini 'hemen tamamlamamız' yönünde talimat vermişlerdi. Ben ve ekip arkadaşlarım da Cumhurbaşkanımıza verdiğimiz sözü yerine getirerek peş peşe Atatürk Kültür Merkezi, Ankara Resim ve Heykel Müzesi, CSO Ada Ankara Yerleşkesi ve Tarihi Binası Restorasyonu, İzmir Kültür Sanat Fabrikası ve Rami Kütüphanesi gibi dünya ölçeğinde kültür-sanat merkezlerinin açılışlarını gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

"Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüz başarılarımıza başarı kattı"

Bu merkezlerin yalnızca birer yapı değil, kültür ve sanatla dolu mekanlar olmasını hedeflediklerini ve Kültür Yolu Festivallerini hayata geçirirken bu noktada en büyük gücün Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün insan kaynağı olduğunu vurgulayan Ersoy, "Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüz ve sanatçılarımız kültür ve sanat alanındaki tüm programlarda başarılarımıza başarı kattı" dedi.

"Kültür ve sanatla daha güçlü bir Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz"

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün 90. yılını yürekten kutlayarak sanatla dolu nice yıllar dileyen Ersoy, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım atarken, kültür ve sanatla daha güçlü bir Türkiye hedefi doğrultusunda sizlerle birlikte çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Etkinlik, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a hediye takdim edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Bakan Ersoy: 'Kültür ve sanatla daha güçlü bir Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz' - Son Dakika

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