Bakan Ersoy, Türk Sinemasına Rekor Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Bakan Ersoy, Türk Sinemasına Rekor Destek

Bakan Ersoy, Türk Sinemasına Rekor Destek
14.02.2026 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 2026'nın ilk döneminde 128 projeye 57.8 milyon TL destek verdi.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2026'nın ilk döneminde sinemada 128 projeye toplam 57 milyon 827 bin 500 TL kaynak aktarıldığını duyurdu.

Bakan Ersoy, 2026 yılının ilk sinema destek kararlarını sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Ersoy, "Rekor bütçe ile Türk sinemasına güçlü destek. Bakanlığımızca 2026 yılının ilk destekleme döneminde, 128 projeye 57 milyon 827 bin 500 TL destek sağladık. Yerli filmlerin seyirciyle buluşmasını güçlendirmek amacıyla 130 sinema salonuna ise 49 milyon 250 bin TL kaynak aktardık. Animasyon, kısa film, senaryo ve proje geliştirme alanlarında toplam 28 projeye 8 milyon 577 bin 500 TL bütçe aktararak yaratıcı üretim sürecini destekledik. Türk sinemasını üretimden gösterime kadar bütüncül bir anlayışla desteklemeyi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Kültür ve Turizm Bakanı, Kültür Sanat, Finans, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bakan Ersoy, Türk Sinemasına Rekor Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah’ım burası neresi İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah'ım burası neresi
Cezaevindeki “Mardinli Marilyn Monroe“ tahliye edildi Cezaevindeki "Mardinli Marilyn Monroe" tahliye edildi
Sağlık ocağından dinleme cihazı çıktı Sağlık ocağından dinleme cihazı çıktı
Profesöre bak sen Belgesel çeken gazeteciyi böyle darbetti Profesöre bak sen! Belgesel çeken gazeteciyi böyle darbetti
Göçmenlerin geleneği ülkeyi bu hale getirdi Artık 6 bin TL cezası var Göçmenlerin geleneği ülkeyi bu hale getirdi! Artık 6 bin TL cezası var
İlçe ayakta Genç kadın evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu İlçe ayakta! Genç kadın evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

11:35
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı
11:17
Feci son Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
10:36
Bu nasıl bir kar marjı 129 TL’ye satılan salatalığın alış fiyatı isyan ettirdi
Bu nasıl bir kar marjı? 129 TL'ye satılan salatalığın alış fiyatı isyan ettirdi
10:00
Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı
Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı
09:27
ABD’den masada barış, arka planda savaş hazırlığı: Haftalarca sürecek
ABD'den masada barış, arka planda savaş hazırlığı: Haftalarca sürecek
09:23
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis’te
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis'te
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 12:11:56. #7.11#
SON DAKİKA: Bakan Ersoy, Türk Sinemasına Rekor Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.