Bakan Ersoy, Ziya Gökalp'in doğumunun 150. yılı sergisinde konuştu - Son Dakika
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Bakan Ersoy, Ziya Gökalp'in doğumunun 150. yılı sergisinde konuştu

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Bakan Ersoy, Ziya Gökalp\'in doğumunun 150. yılı sergisinde konuştu
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ziya Gökalp'in 150. doğum yılı dolayısıyla Milli Kütüphane'de düzenlenen sergi ve panele katıldı. Ersoy, beş bölümlü sergide düşünürün hayatı, eserleri ve fikri dünyasının bütünlüklü bakış açısıyla ele alındığını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Milli Kütüphane Hazineleri: Ziya Gökalp Sergisi ve Paneli'ne katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ziya Gökalp'in doğumunun 150. yılında hazırlanan 'Milli Kütüphane Hazineleri: Ziya Gökalp Sergisi ve Paneli'ne katıldı. Gökalp'in Cumhuriyet'in devlet felsefesinin ve ülküsünün oluşumuna ciddi katkılar sunduğunu belirten Ersoy, Milli Kütüphane koleksiyonlarından hazırlanan beş bölümlü sergide, düşünürün hayatının, eserlerinin ve fikri dünyasının bütünlüklü bir bakış açısıyla ele alındığını söyledi.

Milli Kütüphane'de düzenlenen programda konuşan Ersoy, tarihin akışının değiştiği zorlu dönemlerde bir millete yol ve yön tayin edebilen, duygu, düşünce ve eylemde birlikteliği sağlayabilen insanların istisna şahsiyetler olduğunu belirtti.

Bu şahsiyetlerin verdikleri mücadelelerle milli kimliğin ve hafızanın taşıyıcısı haline geldiğini ifade eden Ersoy, fikirlerinin ve eserlerinin korunmasının, yaşatılmasının ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemini vurguladı.

Ziya Gökalp'in Cumhuriyet'in fikri temellerine katkısı

Ziya Gökalp'in 20. yüzyıl Türk dünyasında, Cumhuriyet'e giden yolda ve Cumhuriyet Türkiye'sinde Türk düşünce, edebiyat ve kültür hayatının önde gelen isimlerinden biri olduğunu belirten Bakan Ersoy, Osmanlı Devleti'nin son döneminde yetişen Gökalp'in fikirleri, eserleri ve dava adamı şahsiyetiyle tarihi geçiş sürecinde önemli bir rol üstlendiğini söyledi. Ersoy, Gökalp'in Cumhuriyet'in fikri temellerine katkısına ilişkin şunları kaydetti:

"Türk milletinin kimliği, dili, kültürü, eğitimi ve medeniyet tasavvuru üzerine geliştirdiği fikirleri sistemleştiren Gökalp, milli kültür ile çağdaş medeniyet arasında kurmaya çalıştığı sentezle yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet felsefesinin ve ülküsünün oluşumuna ciddi katkılar sunmuştur."

Gökalp'in yaşadığı dönemin meselelerine cevap ararken Türk milletinin geleceğe ilişkin anlayış ve yaklaşımına da yön verdiğini ifade etti.

Beş Türk lehçesinde yayımlanan eserin ardından kapsamlı sergi

Ziya Gökalp'i doğumunun 150. yıl dönümünde farklı etkinlik ve çalışmalarla anmaya, anlamaya ve anlatmaya devam ettiklerini belirten Ersoy, son olarak Gökalp'in "Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak" eserinin tanıtım toplantısında bir araya geldiklerini hatırlattı.

Eserin Özbek, Kazak, Azerbaycan, Kırgız ve Türkmen olmak üzere Türkçenin beş ayrı lehçesinde yayımlandığını aktaran Ersoy, bu kez Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Milli Kütüphane Hazineleri: Ziya Gökalp Sergisi'ni ziyaretçilerle buluşturduklarını söyledi.

Milli Kütüphane koleksiyonlarından yararlanılarak hazırlanan serginin 'Ziya Gökalp'in Hayatı', 'Eserleri ve Fikri Dünyası', 'Türk Siyasi Hayatına Etkileri ve İdari Görevleri', 'Düşünce Dünyamıza Yansımaları ve Hakkında Yazılanlar' ile 'Ziya Gökalp Haberleri' başlıkları altında beş ana bölümden oluştuğunu bildirdi.

Ersoy, sergide Gökalp'in hayatının, ilmi ve fikri çalışmalarının, siyasi şahsiyetinin ve sonraki nesillere etkilerinin bütünlüklü bir bakış açısıyla ele alındığını ifade etti.

İlk baskılardan dönemin basınına zengin koleksiyon

Sergide Gökalp'in şiirlerinden fikir yazılarına, eserlerinin ilk baskılarından farklı dönemlerde yayımlanan neşirlerine, hayatına ilişkin fotoğraf ve belgelerden dönemin basınındaki yansımalarına kadar zengin bir içeriğin bir araya getirildiğini anlatan Ersoy, düşünürün çocuk edebiyatına katkılarının da sergide ele alındığını belirtti.

Süreli yayınlar, kitaplar, fotoğraflar, posta pulları, afişler, kartpostallar ve çeşitli arşiv belgeleriyle Gökalp'in şahsi ve fikri dünyasının yanı sıra yaşadığı dönemin kültürel, siyasi ve düşünsel ortamının da ziyaretçilerin incelemesine sunulduğunu kaydetti.

Ersoy, serginin Türk düşünce tarihinin önemli bir dönemine ışık tuttuğunu, milli kültür ve medeniyet anlayışının oluşumunda etkili olan fikirlerin tarihi bağlamı içinde değerlendirilmesine imkan sağladığını vurguladı.

Serginin, Milli Kütüphane'nin 80. yılı dolayısıyla düzenlenen ve bir yıldır sürdürülen 'Milli Kütüphane Hazineleri' etkinlik serisinin önemli bir parçası olduğunu belirten Ersoy, bu etkinliklerle kütüphane koleksiyonlarındaki eşsiz kültürel birikimin vatandaşlar tarafından tanınmasının amaçlandığını ifade etti.

Bakan Ersoy'dan sergiye davet

Türk tarihine, kültür ve edebiyatına merak duyan herkesi Milli Kütüphane Sergi Salonu'ndaki koleksiyonla buluşmaya davet eden Bakan Ersoy, yürütülen çalışmaların Gökalp'in fikirlerini gençlere ve gelecek kuşaklara ulaştırmasını temenni etti.

Ersoy, bu çalışmaların Türk düşünce hayatının tarihi gelişiminin, milli kültürün oluşum sürecinin ve Cumhuriyet'in fikri arka planının daha iyi anlaşılmasına katkı sağlamasını dileyerek konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Ziya Gökalp'i ve onun şahsında Türk fikir hayatına, edebiyat ve kültürüne yön vermiş, değer katmış, zengin kılmış bütün geçmişlerimizi rahmetle, saygıyla, minnetle yad ediyorum."

Kaynak: İHA
Kültür ve Turizm BakanıMehmet Nuri ErsoyKültür SanatZiya GökalpGüncelSon Dakika

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