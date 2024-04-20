Bakan Göktaş, Cudi'nin yıldız kızları ile söyleşi yaptı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bakan Göktaş, Cudi'nin yıldız kızları ile söyleşi yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şırnak Belediyesi Dengbej Evinde Cudi'nin yıldız kızları ile söyleşi yaptı.

20.04.2024 22:58  Güncelleme: 23:02
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Bakan Göktaş, Cudi'nin yıldız kızları ile söyleşi yaptı

ŞIRNAK - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şırnak Belediyesi Dengbej Evinde Cudi'nin yıldız kızları ile söyleşi yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Şırnak'a geldi. Bakan Özdemir Göktaş, Şırnak Belediyesi Dengbej Evinde öğrenciler ile söyleşi programında öğrencilerin talep ve isteklerini dinledi. Burada öğrencilerle konuşan Bakan Göktaş, "Her biriniz alanında pırıl pırıl yetişmiş azimli, başarılı bin bir zorlukla karşılaşmış olmanıza rağmen, sporla, sanatla farklı dallar ile TÜBİTAK'ta, yarışmalarla farklı alanlarda her biriniz çaba sarf ettiniz ve zorluğa rağmen her biriniz bu başarıları elde ettiniz. İnanmak başarının yarısıdır. Sizler inandığınız için kulüplerimiz başarıyor. Sizler inandığınız için Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonu olabiliyorsunuz. Ben burada asla pes etmeyen bir gençlik görüyorum" dedi.

Kızlara ailelerinin, mahallelerinin, şehirlerinin ve ülkelerinin gurur kaynağı olduğunu dile getiren Bakan Göktaş, "Başarılı kadın olmak için, her zaman isim sahibi olmak gerekmiyor. Bir yerden başlayıp mücadele ettikçe yaptığımız işin aslında ne kadar kıymetli olduğunu ortaya çıkarıyorsunuz. Devletimiz buraya çok güzel bir spor okulu kurmuş, buraya çok güzel imkan sağlamış. Bu spor okulu sayesinde bir çok dalda çok başarılı çocuklarımız çıkmış. Bizde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak çocuklarımıza her türlü desteği sağlıyoruz. Bu ülkenin başarısı kadınlar ve kız çocukları ile mümkündür. Şırnak Valiliğimiz üzerinden, spor kulüplerine malzeme desteğinde bulunacağız. Bizde devlet olarak çocukların okullaşmasına yönelik sayın Cumhurbaşkanımız ile birlikte çok güzel adımlar attık. Şuan aranızda ileride ülkenin başarılı sporcuları, bilim insanında, sanatçına bu salondan çıkacağına inanıyorum. Asla pes etmeyin. Bu sizin hayat felsefeniz olsun" diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ziyaretlerin ardından Şırnak'tan ayrıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Bakan Göktaş, Cudi'nin yıldız kızları ile söyleşi yaptı - Son Dakika

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