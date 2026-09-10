Baksı Müzesi'nde Demirkubuz ve Mike Berg sergileri 30 Ekim'e kadar gezilebilecek - Son Dakika
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Baksı Müzesi'nde Demirkubuz ve Mike Berg sergileri 30 Ekim'e kadar gezilebilecek

Baksı Müzesi\'nde Demirkubuz ve Mike Berg sergileri 30 Ekim\'e kadar gezilebilecek
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Baksı Müzesi'nde yönetmen Zeki Demirkubuz'un fotoğraflarından oluşan 'Hayatta ve Fotoğrafta En İyi Pozu Yalnızlar Verir' ile Amerikalı sanatçı Mike Berg'ün 'Kuramdan Arınmış' adlı sergileri açıldı. Sergiler 30 Ekim tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Baksı Müzesi'nde yönetmen, senarist ve yapımcı Zeki Demirkubuz'un fotoğraflarından oluşan 'Hayatta ve Fotoğrafta En İyi Pozu Yalnızlar Verir' ile Amerikalı sanatçı Mike Berg'ün 'Kuramdan Arınmış' adlı sergileri açıldı. Farklı sanat anlayışlarını bir araya getiren sergiler, 30 Ekim tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Zeki Demirkubuz'un Avrupa, Amerika ve Asya'da çektiği fotoğrafların yer aldığı sergide, farklı coğrafyalardan insan manzaraları ve yaşam kesitleri yer alıyor. Yönetmenin fotoğraf çalışmaları, sinemasındaki anlatımdan bağımsız olarak izleyiciyi farklı insanlara ve hayatlara ait karelerle buluşturuyor. Demirkubuz, sergiyi ziyaret edenlerin farklı coğrafyalara, hayatlara ve insanlara tanıklık edeceğini belirterek, "Her insan kendi kişiliği, kendi dünyası doğrultusunda bir şeyler bulacak diye umuyorum" dedi.

Mike Berg'ün eserlerinden oluşan 'Kuramdan Arınmış' sergisinde ise kilimler üzerinden farklı yüzey ve formlar ele alınıyor. Sanatçının çalışmalarında çizgi, boşluk, yüzey ve hacim arasındaki ilişkiler ön plana çıkarken, ilmek ve düğümlerle oluşturulan detaylar iki ve üç boyutlu bir görünüm ortaya çıkarıyor.

Açılışta konuşan Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, sanatın daha geniş kitlelere ulaşmasını önemsediklerini belirterek, müzede yerel değerleri evrensel sanat anlayışıyla buluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Demirkubuz, fotoğraflarının Baksı Müzesi'nde sergilenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Berg ise eserlerini müzede sanatseverlerle buluşturma fırsatı bulduğu için mutlu olduğunu ifade etti.

Sergilerin açılış programına il protokolünün yanı sıra sanatçılar, akademisyenler, kurum temsilcileri ve sanatseverler katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Baksı Müzesi'nde Demirkubuz ve Mike Berg sergileri 30 Ekim'e kadar gezilebilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Baksı Müzesi'nde Demirkubuz ve Mike Berg sergileri 30 Ekim'e kadar gezilebilecek - Son Dakika
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