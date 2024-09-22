Balıkesir\'de Kadın Muhtarın Şalvar Eğlencesi Büyüledi

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Balıkesir'de kadın muhtarın şalvar eğlencesi yoğun ilgi gördü

BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, kadın muhtarın düzenlediği şalvar eğlencesi yüzlerce kadını buluşturdu. Şalvarını kapan kadınlar meydandaki oyunlara katılırken, muhtar Yasemin Kozan'a teşekkür etti.

Bahçelievler Mahallesi muhtarı Yasemin Kozan'ın düzenlediği şalvar eğlencesi binin üzerinde kadını buluşturdu. Şalvarları ile meydanı dolduran kadınlar, müzik eşliğinde mahalli oyunlar oynarken büyük mutluluk yaşadı. Muhtar Yasemin Kozan'ın da oyunlara katıldığı etkinlik, gecenin geç saatlerine kadar devam etti. Etkinliğe katılan kadınlar Muhtar Yasemin Kozan'a teşekkür ederken, muhtar Kozan da şalvar eğlencesinin geleneksel hale getirileceğini söyledi. Katılımcılara teşekkür eden muhtar Yasemin Kozan, " Bu yıl ilkini düzenlediğimiz şalvar eğlencemiz yoğun ilgi gördü. Hep birlikte eğlendik. Bunu geleneksel hale getireceğiz. Arkadaşlarımla beraber bunu düzenledik. Bunun için arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bize destek olan Belediye Başkanımız Ali Kemal Deveciler'e de teşekkür ediyorum. Katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi. Esin Zeybek de, "Bende Yasemin hanımın azasıyım . Hanımlardan çok talep vardı. Onun için böyle bir etkinlik düzenledik. İnşallah, bunu her sene yapmak istiyoruz" dedi. Sevde Kaya ise, " "Yasemin ablamızı çok seviyoruz. O geldiğinden bu yana mahallemize şenlik geldi. Bu etkinliğin devamını bekliyoruz. Katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi. . Funda Karagöz de, " Bu gece için Yasemin ablamıza teşekkür ediyoruz. Bu tür eğlencelerin devamını bekliyoruz" dedi.