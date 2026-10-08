Balıkesir Edremit'te Kızılkeçili imamı cami odasını manevi danışmanlık bürosuna çevirdi - Son Dakika
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Balıkesir Edremit'te Kızılkeçili imamı cami odasını manevi danışmanlık bürosuna çevirdi

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Balıkesir Edremit\'te Kızılkeçili imamı cami odasını manevi danışmanlık bürosuna çevirdi
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Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kızılkeçili Camii'nde imam Bedrettin Sanır, camideki bir odayı manevi danışmanlık bürosuna dönüştürdü. 1600 nüfuslu Kızılkeçili Mahallesi'nde 2 yıldır görev yapan imamın girişimi ilgi görüp takdir topladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı manevi danışmanlık hizmetini hayata geçirirken, Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kızılkeçili Camiinde de manevi danışmanlık bürosu açıldı. Cami imamı Bedrettin Sanır, Kızılkeçili'nin turistik bir köy olduğunu kaydederken, büronun ilgi gördüğünü söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı son yıllarda, hastaneler, yurtlar ve cezaevleri gibi kurumlarda manevi rehberlik hizmeti verirken, Kızılkeçili imam Bedrettin Sanır da, camideki bir odayı manevi danışmanlık bürosu haline getirdi. Bin 600 nüfuslu Kızılkeçili Mahallesinde 2 yıldır görev yapan imamın girişimi takdir topladı. Kızılkeçili'nin turistik bir yer olduğunu kaydeden imam Bedrettin Sanır, vatandaşların cami ve ibadetler konusunda sorularının olduğunu söyledi. Camiye erken geldiğini kaydeden, genç imam vatandaşlara yardımcı olmak istediklerini anlattı. Camiye namaz için gelen Kaan Tuna da, "Her zaman değişik camilere gidiyorum. Bu günde Burhaniye'den arkadaşlarla buraya geldik. Bedrettin hocamız manevi danışmanlık bürosu kurmuş. Çok hoşuma gitti. Kendisini tebrik ediyorum. Başka görevlilerede örnek olmasını dilerim" dedi.

Kaynak: İHA
Kültür SanatBalıkesirEdremitGüncelYaşamCamiSon Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir Edremit'te Kızılkeçili imamı cami odasını manevi danışmanlık bürosuna çevirdi - Son Dakika
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