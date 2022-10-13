BALIKESİR - 4. Ulusal Türk Müziği Sempozyumu başladı - Son Dakika
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BALIKESİR - 4. Ulusal Türk Müziği Sempozyumu başladı

13.10.2022 12:14

Balıkesir'de 4'üncüsü düzenlenen "Ulusal Türk Müziği Sempozyumu" başladı.

Balıkesir'de 4'üncüsü düzenlenen "Ulusal Türk Müziği Sempozyumu" başladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Kent Konseyi ile Balıkesir Üniversitesinin katkılarıyla düzenlenen sempozyumun açılışı Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Birol Şahin, programda yaptığı konuşmada, belediyeciliğin yanı sıra kültürel çalışmalara destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

Müziğin ulusların bağımsızlığında önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Şahin, "Müzik, diğer sanat dallarından etkilenir, zamanın formuna göre dönüşüm gösterir. Biz kendi değerlerimize ne kadar sahip çıkar çağımıza, gençlere aktarabilirsek tüm dünyada takdirle karşılanırız." dedi.

Balıkesir Musiki Derneği Başkanı Sıtkı Sahil'in konuşmasının ardından kanun virtüözü Göksel Baktagir tarafından dinleti sunuldu.

Birçok etkinliğin gerçekleştirileceği sempozyum, 15 Ekim'de sona erecek.

Sempozyumun açılışına İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Mazak, Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Narlı, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Baştürk, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Genel Sekreteri Mürşit Canbolat, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Konservatuar Şube Müdürü Cihan Menevşe ve Türk Ocakları Balıkesir Şubesi Başkanı Tahir Korucuoğlulları ile sanatseverler katıldı.

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Kaynak: AA

Balıkesir, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat BALIKESİR - 4. Ulusal Türk Müziği Sempozyumu başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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