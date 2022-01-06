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Büyükşehir, Balıkesir'in tarihi kimliğini ortaya çıkarıyor - Son Dakika

Büyükşehir, Balıkesir'in tarihi kimliğini ortaya çıkarıyor

06.01.2022 11:33

Büyükşehir, Balıkesir'in tarihi kimliğini ortaya çıkarıyorBALIKESİR Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, il genelinde tarihi yapıları restore ederek geleceğe kazandırıyor.

Büyükşehir, Balıkesir'in tarihi kimliğini ortaya çıkarıyor

BALIKESİR Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, il genelinde tarihi yapıları restore ederek geleceğe kazandırıyor. Şehir merkezi ve ilçelerde tarihi kimliği ortaya çıkaran Büyükşehir, 2019 Nisan ayından bu yana 49 yapının restorasyon veya tadilat işlerini tamamladı, 44 yapıda da çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, tescilli 14 çeşmede de restorasyon çalışmaları kısa zamanda başlatılacak.

Tarihi yapılara gösterdiği hassasiyet, şehrin tarihi ve kültürel kimliğini ortaya çıkarmak amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalarla Metin Sözen Büyük Ödülü'nü alan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ilin bütününde uyguladığı restorasyon projeleriyle tarihi yapıları yeniden hayata döndürüyor. 2019 yılı Nisan ayından bu yana; 49 yapının restorasyon veya tadilat işlerini tamamlayan Büyükşehir, 44 yapıda da çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, tescilli 14 çeşmede de restorasyon çalışmaları kısa zamanda başlatılacak. Yaptığı çalışmalarla; bir yandan atıl durumda bekleyen yapıları turizme kazandıran Büyükşehir, diğer yandan da yapıların bulunduğu bölgelerin fiziksel ve kültürel özelliklerinin tanıtılmasına katkı sağlıyor.

Tarihi yapılar kent kimliğine kazandırılıyor

Şehrin bütününde devam eden ya da tamamlanan; restorasyon, restitüsyon, rölöve çalışmaları hakkında bilgi veren İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürü Koray Karabulut "Geçmişten günümüze gelen tarihin yaşatılması için onun belgesi niteliğinde olan eserlerin onarımı ve korunması gerektiğine olan inancımızla şehrimizin tamamında restorasyon çalışmalarını yürütüyoruz. Marmara İlçesinde bulunan eski Hükümet Konağı'nın restorasyonunu yakın zamanda sonlandırıp, yapının müze olarak işlevlendirilmesine dair proje çalışmalarımızı da tamamladık. Havran İlçesindeki Terzizade Konağı'nda da çalışmaları tamamlayarak halkın kullanımına açtık. Edremit Güre'de eski bir okul binasının restorasyonu tamamlamak üzereyiz. Altıeylül ve Karesi ilçelerinde yer alan Ekinel Evi, Saat Kulesi ve Şadırvan'da da çalışmaları tamamlayarak bu yapıları şehir kimliğine kazandırdık" dedi.

Bütüncül kentsel tasarım

Edremit'te, Gazi İlyas Sokak Sağlıklaştırma çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, Karesi'de bulunan Kazım Özalp Sokak Sağlıklaştırma projesini de hızlı bir şekilde sürdürüyor. Proje kapsamında Kazım Özalp Sokak'ta bulunan 8 adet yapının restorasyonunu yapan Büyükşehir, bu yapıları işlevlendirecek ve güncel bir şekilde kullanılabilir hale getirecek. Zağnos Paşa Meydanı'nı kapsayan ve Çamlık'a kadar uzanan Dumlupınar Mahallesi'nde kentsel tasarım çalışmalarına da devam eden Büyükşehir Belediyesi, yapmış olduğu çalışmalar sayesinde 480 civarında belediyenin üye olduğu Tarihi Kentler Birliği'nin büyük ödülü olan Metin Sözen Büyük Ödülü, Balıkesir'e kazandırıldı.

Büyükşehir, Balıkesir'in tarihi kimliğini ortaya çıkarıyor
Büyükşehir, Balıkesir'in tarihi kimliğini ortaya çıkarıyor
Büyükşehir, Balıkesir'in tarihi kimliğini ortaya çıkarıyor

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Büyükşehir Belediyesi, Metin Sözen, Balıkesir, Nisan, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Büyükşehir, Balıkesir'in tarihi kimliğini ortaya çıkarıyor - Son Dakika


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